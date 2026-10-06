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Головна Транспорт Носить ім'я озера: що відомо про одну з наймолодших станцій метро Києва

Носить ім'я озера: що відомо про одну з наймолодших станцій метро Києва

Ua ru
6 жовтня 2026 07:25
Метро в Києві: чим унікальна станція "Вирлиця"
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня метрополітеном в Києві добираються у справах тисячі пасажирів. Частина станцій була облаштована з урахуваннями потреб людей з інвалідністю. Зокрема, однією з таких є станція зеленої гілки "Вирлиця".

Про це розповідає "ТиКиїв" в TikTok, передає Новини.LIVE

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Одна з наймолодших станцій метро Києва

Станція метро Вирлиця – одна з наймолодших на Зеленій гілці Київського метрополітену.

Вона була відкрита 4 березня 2006 року. Станція розташована на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Харківська" та "Бориспільська".

"Вирлиця" стала важливою транспортною локацією для мешканців Дарницького району, адже поруч розташовані зупинки автобусів і маршрутних таксі, які забезпечують сполучення з Борисполем, Осокорками та іншими напрямками.

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Свою назву станція отримала від озера Вирлиця, що знаходиться поруч.

Цікаво, що Вирлиця – одна з перших станцій, які будували з урахуваннями потреб людей з інвалідністю.

@ty_kyiv

Подорож Зеленою гілкою метро майже завершилася — ми з вами досягли станції «Вирлиця». Традиційно розповідаємо її історію у нашому сюжеті 😇 #ТиКиїв #київ #історіяметро #вирлиця #історіякиєва

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Зокрема, тут є ліфти, пандуси, тактильна плитка — усе необхідне для зручності маломобільних громадян. Це був важливий крок до безбар'єрного Києва.

Інтер’єр станції "Вирлиці" доволі стриманий — світло-сірий граніт із зеленими вставками та мармур теплих бежевих тонів. Перегородку між рейками виготовлено з рифленого металу та пофарбовано у темно-синій колір.

Район навколо Вирлиці активно забудовувався ще у 1990-х роках, але метро сюди не будувалося до 2006 року. Причиною затримки стали економічні труднощі в країні, нестача фінансування та пріоритет інших ділянок лінії.

Раніше Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Київ метро громадський транспорт станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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