Станція метро в Харкові, де знайшли унікальну історичну знахідку

Станція метро "Ботанічний сад" в Харкові. Фото: Харківський метрополітен

В Харківському метрополітені ховається справжній зелений оазис — станція метро "Ботанічний сад". Вона є справжніми воротами до одного з найбільш екологічних районів міста. Цікаво, щоб під час будівництво було знайдено унікальні артефакти.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Найзеленіша станція метро в Харкові

Станція метро "Ботанічний сад", яка була відкрита влітку 2004 року входить до зеленої (Олексіївської) гілки метро. Вона з'єднує з центром північні околиці Харкова.

Архітектори В. Спивачук та І. Карпенко надихалися мальовничою природою Сарижиного Яру, який розташований просто біля одного з виходів зі станції.

Станція має острівну платформу, яка оточена стрункими колонами, нагадують дерева. В оздобленні панують світло-зелені відтінки, завдяки яким здається, ніби ти опинився у засадженому зеленню парку.

Стіни станції прикрашені метало емалевими елементами рослинних орнаментів, а підлога була виготовлена із сірого граніту. Крім того, на "Ботанічному саду" зробили освітлення, яке максимально наближене до денного, щоб створити ілюзію, ніби ти знаходишся через природи.

Мало хто знає, що під час підземних робіт метробудівці знайшли унікальні старовинні артефакти часів Київської Русі, які зберігаються у Харківському історичному музеї.

Раніше ми розповідали, як працює метро в Харкові у березні 2026 року. Зокрема, в розпал війни метрополітен працює щодня з 5:30 до 21:30. У будні потяги курсують кожні 10 хвилин (після 20:00 час очікування потяга зростає до 20-25 хвилин), у вихідні та свята — кожні 20-25 хвилин.

Також ми писали, що місцеві жителі Харкова розповідають про те, що на одній зі станцій нібито мешкає привид.

Близько 20 років тому працівникам метро пізно ввечері повідомили, що на рейки впав чоловік та зник у тунелі. Рух потягів було зупинено, всі станції та тунелі ретельно оглянули — проте нікого так і не знайшли.

Часті запитання

Скільки коштує проїзд в метро Харкова?

З 24 травня 2022 року і до сьогоднішнього дня за відповідним розпорядженням Харківського міського голови Ігоря Терехова проїзд у Харківському метрополітені — безкоштовний. Окрім того, щоб дістатися до навчання чи роботи, харків'яни та гості міста мають можливість ховатися в стінах метро.

Чи змінювались під час війни назви станцій метро в Харкові?

29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви двох станцій метро:

"Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";

"Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові перейменували ще 3 станції метро:

"Проспект Гагаріна" — на "Левада";

"Героїв праці" — на "Салтівська";

"Завод імені Малишева" — на "Заводська".