Більше не почуєте — які назви станцій метро назавжди зникли в Україні

Дата публікації: 14 березня 2026 07:32
Метро в Україні — які станції в Києві, Дніпрі та Харкові буди перейменовані під час війни
Кияни добираються на роботу метрополітеном. Фото: КП "Київський метрополітен"/Facebook, Новини.LIVE

В Україні метрополітен збудований у трьох великих містах України — Києві, Харкові та Дніпрі. Станції зводились ще за радянських часів і роками зберігали свої назви, проте в розпал війни десятки були перейменовані, адже так чи інакше вони були пов'язані із росіянами.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Перейменовані станції метро в Києві

У травні 2023 року Київська міська рада перейменувала 3 станції метро. 

Станція "Дружби народів" після перейменування отримала назву "Звіринецька". Вона отримала таку назву через те, що знаходиться в однойменній історичній місцевості між Печерськом та Видубичами. 

Станція "Площа Льва Толстого", яка раніше носила ім'я російського класика, стала площею "Українських Героїв". Нову назву присвятили тим героям, які впродовж багатьох поколінь боролися за нашу незалежність та державність. 

Проєктна станція "Проспект Правди" нині будується як "Варшавська" на честь польського міста-побратима Києва. Вона буде знаходитись поблизу Варшавського житлового масиву.

Перейменовані станції метро в Харкові

29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви 2 станцій метро:

  • "Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";
  • "Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові перейменували ще 3 станції метро:

  • "Проспект Гагаріна" — на "Левада";
  • "Героїв праці" — на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" — на "Заводська".

Перейменовані станції метро в Дніпрі

За час війни в найкоротшому метрополітені країни не змінювались назви станції. Проте 24 листопада 2015 року станція метро "Комунарівська" змінила назву на "Покровську".

Раніше ми розповідали про станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири. Попри нові ідеї та проєкти в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди. Вони розташовані на зеленій гілці метро. Їх освітлюють та прибирають, проте деякі з них навіть не мають виходу назовні.

Також показували, як би могло виглядати метро у Львові. Його почали зводити ще у 1980-х роках, проте через ряд причин роботи згорнули. Для відновлення будівництва є велика проблема — під проспектом Свободи протікає річка Полтава і роботи можуть спричинити руйнування історичних будівель.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
