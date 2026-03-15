Як працює метро в Харкові у березні — розклад та вартість проїзду

Станція метро «Архітектора Бекетова» в Харкові. Фото: @kh_metro

Харківський метрополітен є однією з головних транспортних артерій міста, яке дає можливість швидко дістатись до роботи чи навчання. Крім того, його стіни захищають громадян під час повітряних атаки Росії, яка часто б'є по місту бомбами, ракетами та безпілотниками.

Новини.LIVE детальніше розкаже про роботу харківського метрополітену у розпал війни.

Як працює метро Харкова в березні 2026 року

Харківське метро нараховує 30 діючих станції, які розташовані на трьох гілках метро — синій, зеленій та червоній та з'єднують різні райони міста. На червоній та синій лінії є пересадкові вузли — "Майдан Конституції" та "Університет".

В розпал війни метрополітен працює щодня з 5:30 до 21:30. У будні потяги курсують кожна 10 хвилин (після 20:00 час очікування потяга зростає до 20-25 хвилин), у вихідні та свята — кожні 20-25 хвилин.

Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

З початку війни проїзд у метро Харкова безкоштовний. До початку повномасштабного вторгнення Росії його вартість складала так само, як зараз у київському метрополітені — 8 гривень.

Хоча харківський метрополітен працює за графіком, він цілодобово відкриває двері у разі повітряної тривоги. У разі небезпеки українці мають можливість заночувати у вестибюлі чи на станції.

При собі потрібно обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

