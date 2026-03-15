Як працює метро в Харкові у березні — розклад та вартість проїзду

Як працює метро в Харкові у березні — розклад та вартість проїзду

Дата публікації: 15 березня 2026 07:32
Станція метро «Архітектора Бекетова» в Харкові. Фото: @kh_metro

Харківський метрополітен є однією з головних транспортних артерій міста, яке дає можливість швидко дістатись до роботи чи навчання. Крім того, його стіни захищають громадян під час повітряних атаки Росії, яка часто б'є по місту бомбами, ракетами та безпілотниками.

Новини.LIVE детальніше розкаже про роботу харківського метрополітену у розпал війни.

Як працює метро Харкова в березні 2026 року

Харківське метро нараховує 30 діючих станції, які розташовані на трьох гілках метро — синій, зеленій та червоній та з'єднують різні райони міста. На червоній та синій лінії є пересадкові вузли — "Майдан Конституції" та "Університет". 

В розпал війни метрополітен працює щодня з 5:30 до 21:30. У будні потяги курсують кожна 10 хвилин (після 20:00 час очікування потяга зростає до 20-25 хвилин), у вихідні та свята — кожні 20-25 хвилин.

Харківське метро - фото 1
Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

З початку війни проїзд у метро Харкова безкоштовний. До початку повномасштабного вторгнення Росії його вартість складала так само, як зараз у київському метрополітені — 8 гривень.

Хоча харківський метрополітен працює за графіком, він цілодобово відкриває двері у разі повітряної тривоги. У разі небезпеки українці мають можливість заночувати у вестибюлі чи на станції. 

При собі потрібно обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

Раніше ми розповідали, кого не пустять в київський метрополітен в березні 2026 року. Зокрема, пасажир, який не має окремих пільг, має сплатити за свій квиток та нести із собою багаж, який не перевищує дозволені габарити.

Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

В літній же час ви точно будете знати, які місця варто обирати для того, щоб врятуватись від спеки.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
