Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Станция метро в Харькове, где нашли уникальную историческую находку

Станция метро в Харькове, где нашли уникальную историческую находку

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 07:32
Станция метро в Харькове, где нашли уникальную историческую находку
Станция метро "Ботанический сад" в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен

В Харьковском метрополитене скрывается настоящий зеленый оазис — станция метро "Ботанический сад". Она является настоящими воротами в один из самых экологичных районов города. Интересно, чтобы во время строительства были найдены уникальные артефакты.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Реклама
Самая зеленая станция метро в Харькове

Станция метро "Ботанический сад", которая была открыта летом 2004 года входит в зеленую (Алексеевскую) ветку метро. Она соединяет с центром северные окраины Харькова.

Архитекторы В. Спивачук и И. Карпенко вдохновлялись живописной природой Сарыжиного Яра, который расположен прямо возле одного из выходов со станции.

Станция имеет островную платформу, которая окружена стройными колоннами, напоминающими деревья. В убранстве господствуют светло-зеленые оттенки, благодаря которым кажется, будто ты оказался в засаженном зеленью парке.

- фото 1
Станция метро "Ботанический сад" в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен

Стены станции украшены металлоэмалевыми элементами растительных орнаментов, а пол был изготовлен из серого гранита. Кроме того, на "Ботаническом саду" сделали освещение, которое максимально приближено к дневному, чтобы создать иллюзию, будто ты находишься из-за природы.

Мало кто знает, что во время подземных работ метростроевцы нашли уникальные старинные артефакты времен Киевской Руси, которые хранятся в Харьковском историческом музее.

Ранее мы рассказывали, как работает метро в Харькове в марте 2026 года. В частности, в разгар войны метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будни поезда курсируют каждые 10 минут (после 20:00 время ожидания поезда возрастает до 20-25 минут), в выходные и праздники — каждые 20-25 минут.

Также мы писали, что местные жители Харькова рассказывают о том, что на одной из станций якобы обитает призрак.

Около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли.

Частые вопросы

Сколько стоит проезд в метро Харькова?

С 24 мая 2022 года и до сегодняшнего дня по соответствующему распоряжению Харьковского городского головы Игоря Терехова проезд в Харьковском метрополитене — бесплатный. Кроме того, чтобы добраться до учебы или работы, харьковчане и гости города имеют возможность прятаться в стенах метро.

Менялись ли во время войны названия станций метро в Харькове?

29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия двух станций метро:

  • "Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";
  • "Южный вокзал" — на "Вокзальную".

27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще 3 станции метро:

  • "Проспект Гагарина" — на "Левада";
  • "Героев труда" — на "Салтовская";
  • "Завод имени Малышева" — на "Заводская".

Харьков метро история строительство станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации