Станция метро в Харькове, где нашли уникальную историческую находку

Станция метро "Ботанический сад" в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен

В Харьковском метрополитене скрывается настоящий зеленый оазис — станция метро "Ботанический сад". Она является настоящими воротами в один из самых экологичных районов города. Интересно, чтобы во время строительства были найдены уникальные артефакты.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Читайте также:

Самая зеленая станция метро в Харькове

Станция метро "Ботанический сад", которая была открыта летом 2004 года входит в зеленую (Алексеевскую) ветку метро. Она соединяет с центром северные окраины Харькова.

Архитекторы В. Спивачук и И. Карпенко вдохновлялись живописной природой Сарыжиного Яра, который расположен прямо возле одного из выходов со станции.

Станция имеет островную платформу, которая окружена стройными колоннами, напоминающими деревья. В убранстве господствуют светло-зеленые оттенки, благодаря которым кажется, будто ты оказался в засаженном зеленью парке.

Стены станции украшены металлоэмалевыми элементами растительных орнаментов, а пол был изготовлен из серого гранита. Кроме того, на "Ботаническом саду" сделали освещение, которое максимально приближено к дневному, чтобы создать иллюзию, будто ты находишься из-за природы.

Мало кто знает, что во время подземных работ метростроевцы нашли уникальные старинные артефакты времен Киевской Руси, которые хранятся в Харьковском историческом музее.

Ранее мы рассказывали, как работает метро в Харькове в марте 2026 года. В частности, в разгар войны метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будни поезда курсируют каждые 10 минут (после 20:00 время ожидания поезда возрастает до 20-25 минут), в выходные и праздники — каждые 20-25 минут.

Также мы писали, что местные жители Харькова рассказывают о том, что на одной из станций якобы обитает призрак.

Около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли.

Частые вопросы

Сколько стоит проезд в метро Харькова?

С 24 мая 2022 года и до сегодняшнего дня по соответствующему распоряжению Харьковского городского головы Игоря Терехова проезд в Харьковском метрополитене — бесплатный. Кроме того, чтобы добраться до учебы или работы, харьковчане и гости города имеют возможность прятаться в стенах метро.

Менялись ли во время войны названия станций метро в Харькове?

29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия двух станций метро:

"Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";

"Южный вокзал" — на "Вокзальную".

27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще 3 станции метро:

"Проспект Гагарина" — на "Левада";

"Героев труда" — на "Салтовская";

"Завод имени Малышева" — на "Заводская".