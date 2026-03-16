Станция метро "Одесская" в Киеве: где планируют новую конечную синей ветки

Конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Детальный план территории района Теремки-III в Голосеевском районе города Киева предусматривает ее расположение вдоль автодороги Киев — Одесса.

Предполагается, что станция будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Реклама

Название будущей станции и современное состояние проекта

Будущую станцию назвали в честь расположенной рядом Одесской площади, а сама площадь получила это название из-за близости к автомагистрали международного значения М05E95, которая соединяет Киев с Одессой.

Но из-за недостаточного финансирования, а позже — из-за военного положения, работы по строительству станция "Одесская" на сегодняшний день так и не стартовали.

По состоянию на 2026 год действующая конечная остановка Оболонско-Теремковской линии "Теремки" остается последней на южном участке синей ветки.

Все усилия метростроевцев сейчас направлены на продолжение Сырецко-Печерской линии, где строят станции "Мостицкая" и "Варшавская".

Когда откроют станцию метро "Мостицкая" в Киеве

По словам мэра города Виталия Кличко, "Мостицкая" будет открыта уже в этом году. По состоянию на март 2026 года уже построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", а также часть вентиляционных узлов и проложены сети.

"Мостицкая" будет соединена по уникальной технологии двухъярусных монолитных тоннелей с другой проектной станцией "Варшавская". Благодаря такой конструкции поезда между станциями Мостицкая и "Варшавская" будут курсировать друг за другом.

