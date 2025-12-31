Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Нові станції метро в Києві — коли та де вони з'являться

Нові станції метро в Києві — коли та де вони з'являться

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 07:32
Де в Києві будують нові станції метро — локації
Київський метрополітен. Фото: Associated Press

Метрополітен — головна транспортна артерія Києва. Попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій до житлового масиву Виноградар. Зокрема, у 2026 році може відкритися станція "Мостицька".

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Реклама
Читайте також:

Нові станції метро в Києві

За словами Кличка, станом на середину грудня 2025 року вже було побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", а також частину вентиляційних вузлів та прокладено мережі. Довжина першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км.

Окрім того, між станціями "Мостицька" та "Варшавська" за унікальною технологією зводять двоярусні монолітні тунелі. Зокрема, завершено роботи над третиною конструкцій.

"Метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом. Забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці", — йдеться в повідомленні.

Кличко заявив, що завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене вже у 2026 році.

Cтанція метро "Мостицька" — це проєктна назва майбутньої станції Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену, яка будується на Виноградарі, між "Сирцем" і "Варшавською". Її будують під перехрестям вулиць Віктора Некрасова, Белицької та Межової.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. 

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Київ метро транспорт будівництво станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації