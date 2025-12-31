Де в Києві будують нові станції метро — локації

Київський метрополітен. Фото: Associated Press

Метрополітен — головна транспортна артерія Києва. Попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій до житлового масиву Виноградар. Зокрема, у 2026 році може відкритися станція "Мостицька".

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Нові станції метро в Києві

За словами Кличка, станом на середину грудня 2025 року вже було побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", а також частину вентиляційних вузлів та прокладено мережі. Довжина першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км.

Окрім того, між станціями "Мостицька" та "Варшавська" за унікальною технологією зводять двоярусні монолітні тунелі. Зокрема, завершено роботи над третиною конструкцій.

"Метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом. Забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці", — йдеться в повідомленні.

Кличко заявив, що завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене вже у 2026 році.

Cтанція метро "Мостицька" — це проєктна назва майбутньої станції Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену, яка будується на Виноградарі, між "Сирцем" і "Варшавською". Її будують під перехрестям вулиць Віктора Некрасова, Белицької та Межової.

