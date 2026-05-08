Метро "Аеропорт" у Києві: де та коли побудують станцію

Пасажири у київському метро. Фото: Вечірній Київ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Проєкт Подільсько-Вигурівської гілки, майбутньої жовтої лінії київського метро, досі залишається на папері через війну, фінансові обмеження та технічні труднощі. Крім того, реалізація проєкту напряму пов’язана з добудовою Подільського мосту і загальним станом міської інфраструктури.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на якому етапі плани з будівництва жовтої лінії метро і, зокрема, станції "Аеропорт", яка буде дуже важливою для майбутніх поколінь киян.

Коли чекати появу станції "Аеропорт"

Йдеться про перспективну станцію Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену "Аеропорт". Вона буде розташована на Проспекті Повітряних Сил біля Міжнародного аеропорту "Київ".

Як повідомляв КО "Інститут генерального плану м. Києва", Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену проходитиме від ж/м "Вигурівщина-Троєщина" до Окружної дороги. Її протяжність становитиме 31 км та вона матиме 22 станції.

"На перспективу (етап 40-50 років) передбачається влаштувати останні п’ять станцій метрополітену нової лінії — "Чоколівська", "Аеропорт", Кільцева дорога на правому березі, вул. Кіото на лівому березі", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Для киян станція "Аеропорт" стане зручним способом дістатися до термінала без заторів, а ще — потужним стимулом для розвитку Чоколівки та Солом’янки. Поява метро в цьому районі перетворить аеропорт на сучасний мультимодальний хаб, що об’єднає авіасполучення, міську електричку та підземку.

Терміни будівництва постійно зсуваються

Проєкт будівництва жовтої лінії тягнеться вже багато десятиліть. За цей час розпався СРСР, Україна здобула незалежність, змінилися економічні умови, підходи до будівництва і навіть назви станцій.

А в останні роки додалися фактори війни і дефіциту ресурсів. Тому термінів запуску навіть перших станцій жовтої лінії наразі немає, і в найближчі роки вони не проглядаються.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де планують збудувати нову кінцеву станцію синьої гілки метро київського метрополітену.

Передбачається, що кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії замість станції "Теремки" стане проектована станція "Одеська". Вона буде побудована на межі Києва та Київській області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Також Новини.LIVE повідомляли, яку станцію метро в Києві перейменували за ніч до відкриття. Їй ніяк не могли підібрати підходящу назву, і спочатку її було вирішено назвати "Щербаківська". за назвою найближчої вулиці Щербакова. Проте її назву змінили за ніч до відкриття і вона стала звичними киянам "Нивками".