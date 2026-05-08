Метро "Аэропорт" в Киеве: где и когда построят станцию

Пассажиры в киевском метро.

Проект Подольско-Выгуровской ветки, будущей желтой линии киевского метро, до сих пор остается на бумаге из-за войны, финансовых ограничений и технических трудностей. Кроме того, реализация проекта напрямую связана с достройкой Подольского моста и общим состоянием городской инфраструктуры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каком этапе планы по строительству желтой линии метро и, в частности, станции "Аэропорт", которая будет очень важной для будущих поколений киевлян.

Когда ждать появление станции "Аэропорт"

Речь идет о перспективной станции Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена "Аэропорт". Она будет расположена на Проспекте Воздушных Сил возле Международного аэропорта "Киев".

Как сообщал КО "Институт генерального плана г. Киева", Подольско-Выгуровская линия метрополитена будет проходить от ж/м "Выгуровщина—Троещина" до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км и она будет иметь 22 станции.

"На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить последние пять станций метрополитена новой линии - "Чоколовская", "Аэропорт", Кольцевая дорога на правом берегу, ул. Киото на левом берегу", — говорится в сообщении.

Для киевлян станция "Аэропорт" станет удобным способом добраться до терминала без пробок, а еще — мощным стимулом для развития Чоколовки и Соломенки. Появление метро в этом районе превратит аэропорт в современный мультимодальный хаб, который объединит авиасообщение, городскую электричку и подземку.

Сроки строительства постоянно сдвигаются

Проект строительства желтой линии тянется уже много десятилетий. За это время распался СССР, Украина обрела независимость, изменились экономические условия, подходы к строительству и даже названия станций.

А в последние годы добавились факторы войны и дефицита ресурсов. Поэтому сроков запуска даже первых станций желтой линии пока нет, и в ближайшие годы они не просматриваются.

Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Также Новини.LIVE сообщали, какую станцию метро в Киеве переименовали за ночь до открытия. Ей никак не могли подобрать подходящее название, и сначала ее было решено назвать "Щербаковская". по названию ближайшей улицы Щербакова. Однако ее название изменили за ночь до открытия и она стала привычными киевлянам "Нивками".