Головна Транспорт Яку станцію метро в Києві перейменували за ніч до відкриття

Яку станцію метро в Києві перейменували за ніч до відкриття

Дата публікації: 29 квітня 2026 07:32
Метро в Києві: яку станцію перейменували за ніч до відкриття
Станція київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

"Нивки" — є 13-тою станцією метрополітену в Києві. На її платформи щодня спускаються тисячі киян та гостей міста, які поспішають у справах. Ця станція має свою історію та є унікальною.

Новини.LIVE детальніше про це розкажуть.

Станція, яку було перейменовано за ніч до відкриття

Станція "Нивки" розташована на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії метро, між станціями "Святошин" та "Берестейська". Поруч зі станцією знаходяться Дубовий гай та мальовничий парк Нивки.

Конструкція станції є колонною, трипрогінною, мілкого закладення. Колони та стіни "Нивок" облицьовані керамічною кахельною плиткою. Стіну прикрашено плиткою з рослинними мотивами, а дверцята на колійній стіні — керамічними плакетами із зображенням фантастичних тварин. Одним з її авторів стала Ганна Шарай.

- фото 1
Станція метро "Нивки". Фото: Вікіпедія

Станцію було відкрито 5 листопада 1971 року у складі ділянки" Завод Більшовик "(нині — "Шулявська") — "Святошино". Їй ніяк не могли підібрати підходящу назву, згодом її було вирішено назвати "Щербаківська" — за назвою найближчої вулиці Щербакова. Проте її назву змінили за ніч до відкриття і вона стала звичними киянам "Нивками".

Читайте також:

Майстрам довелося всього за кілька годин змінювати таблички станції, а на запрошеннях вручну замальовували стару назву та писали нову.

Раніше Новини.LIVE розповідали про одну з покинутих станцій столичного метрополітену. Її планували відкрити разом з "Дорогожичами", проте на заваді стала економічна криза. Нині її застосовують, щоб виводити пасажирів з поїздів на поверхню. Працівники метрополітену також використовують її для технічних потреб.

Також Новини.LIVE писали про реальну вартість поїздки в столичному метрополітені. Станом на квітень 2026 року вона перевищує 60 гривень. В КМДА також розповіли про плани розвитку підземки та розширення рухомого складу.

метро транспорт історія
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
