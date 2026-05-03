Метро в Києві: коли та де може з'явитися станція "Одеська"

Попри війну в Києві продовжують розбудовувати станції метрополітену. Зокрема, нині прокладають маршрут до масиву Виноградар. За словами мера міста Віталія Кличка вже цього року може відкритися станція "Мостицька", проте в столиці залишається багато нереалізованих планів.

Про те, де планують звести нову кінцеву станцію синьої гілки повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про будівництво станції "Одеська" в Києві

Відповідно до детального плану території району Теремки-ІІІ у Голосіївському районі міста Києва станцію "Одеську" планують звести вздовж автомагістралі міжнародного значення М05E95 Київ — Одеса. Вона отримала таку проєктну назву через розташування поблизу Одеської площі.

Проте через брак фінансів та згодом через війну розбудова підземки залишилась лише на папері.

Навесні 2026 року кінцевою станцією синьої гілки на у південній ділянці столичної підземки залишаються "Теремки".

Нині фінансування столиці спрямоване на розбудову зеленої Сирецько-Печерської лінії. Дві станції "Мостицька" ("Рогозів яр") та "Варшавська" можуть з'явитися вже цього року.

Саме станція "Одеська" може стати наступним кроком для розбудови столичної підземки, якщо будуть дозволяти фінансова та безпекова ситуації.

під час будівництва метрополітену у радянські часи підземелля столиці розглядали не лише як транспортні вузли, а й як укриття у випадку війни та ядерної загрози.

У разі небезпеки краще обирати найглибші станції, як от "Арсенальна", "Вокзальна" чи "Шулявська".

Також Новини.LIVE повідомляли, що замість станції "Академмістечко" кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії стане станція "Новобіличі", яку планували відкрити ще у 2003 році. Планується зведення станції одночасно з новим електродепо метрополітену, а вхід-вихід розташують поруч з платформою Новобіличі біля однойменного житлового масиву.