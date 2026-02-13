Скасування кліматичної норми у США змінює правила для транспорту

Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп відминив одне з ключових кліматичних рішень, яке з 2009 року давало владі право жорстко обмежувати викиди для енергетики та транспорту. Йдеться про документ, у якому парникові гази офіційно визнавалися загрозою для здоров’я людей.

Тепер ця норма скасована, що вплине на транспортну галузь. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DW.

Яку норму відмінили

Документ 2009 року дозволяв Агентству з охорони довкілля США (EPA) встановлювати ліміти на викиди CO₂ і метану для заводів, електростанцій та автопрому. Саме на його основі будувалися екостандарти для автомобілів.

Дональд Трамп назвав це рішення "найбільшою дерегуляцією" в історії США. За його словами, кліматичні обмеження били по промисловості, зокрема по автомобільній, і розганяли ціни для споживачів.

Глава EPA Лі Зелдин заявив, що відмова від попередніх норм дозволить зекономити понад 1,3 трильйона доларів регуляторних витрат. Як саме рахували цю суму, невідомо.

Реакція на рішення Трампа

Екс-президент США Барак Обама розкритикував рішення, заявивши, що без такого регулювання американці будуть менш захищені від наслідків змін клімату.

Екологічні організації теж виступили проти. Greenpeace звинуватила Трампа в системному ігноруванні кліматичних ризиків.

Які наслідки рішення Трампа для транспорту

Формально це відкриває можливість послабити вимоги до викидів для виробників авто, тому що вони не будуть нести витрати на відповідність екологічним стандартам. Теоретично це може вплинути і на паливну політику, і на темпи переходу до електромобілів.

Для авіації прямі наслідки поки не озвучені, але якщо регуляторний тиск зникне, авіакомпанії почнуть уникати дорогих екологічних програм і модернізацій.

