Головна Транспорт Європейці пересідають на гігантські трамваї — чому це вигідно

Європейці пересідають на гігантські трамваї — чому це вигідно

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:11
У країнах ЄС випробують трамваї довжиною більше 50 метрів — деталі проєктів
Шестисекційний трамвай ForCity Smart 38T. Фото: Škoda Group

У фінському місті Тампере влітку 2026 року почнуть тестувати трамваї завдовжки 50 метрів. Ці вагони увійдуть до переліку найдовших у світі.

Проєкт реалізують одночасно з розширенням трамвайної мережі та зростанням пасажиропотоку, пише ЦТС.

Читайте також:

Як зміниться трамвайна лінія

Будівництво ділянки Пірккала — Ліннайнмаа першої черги потребує більшої місткості. Замість закупівлі нових трамваїв муніципалітет вирішив подовжити наявні.

До кожного вагона додадуть модуль, що дозволить перевозити більше пасажирів.

Чому це вигідно

Škoda Transtech, фінський підрозділ Škoda Group, виготовляє трамваї на заводі в Отанмякі. Там встановлюють додаткові секції. Після дообладнання довжина вагонів зросте з 37 до 50 метрів, а місткість збільшиться приблизно на 25 %.

Наразі в місті працює 28 трамваїв по 37 метрів. Перший подовжений вагон вийде на лінію влітку 2026 року.

До літа 2028 року, коли відкриють ділянку Пірккала — Ліннайнмаа, парк має містити 19 вагонів по 47 м і 16 стандартних 37-метрових.

Який трамвай у світі найдовший 

Додамо, що найдовшим трамваєм у світі на сьогоднішній день є шестисекційний трамвай ForCity Smart 38T. Він також збудований компанією Škoda, а його довжина складає 58,7-60 метрів.

Наразі такий трамвай, що вміщує до 368 пасажирів, з 2025 року почав експлуатуватися тільки в одному регіоні Німеччині, Рейн-Неккарі.   

Раніше ми писали, чому трамваї та тролейбуси в Одесі не працюють вже два місяці, та до яких наслідкив може призвести такий довгий простой електротранспорту. 

Також дізнайтеся, чим вражає унікальний "метротрам" у Кривому Розі

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
