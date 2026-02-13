Укртрансбезпека надала статус критично важливих 18 приватним компаніям — перелік

Автобуси транспортного підприємства. Фото: Одеська міська рада

Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 18 нових компаній, ще 9 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.

Хто поповнив перелік критично важливих

До списку було додано такі компанії:

ТОВ "Транссвіт";

ТОВ "АТЛ";

ТОВ "Іва Транс";

ТОВ "Баскар";

ТОВ "Транс-Північ";

ТОВ "Глобал Трейд Логістік+";

ТОВ "МТК АДР-Карго";

ТОВ "Магістраль — Транс";

ТОВ "Стоунгрейт";

ТОВ "Євро Транс Плюс";

ТОВ "Логістик Профсервіс";

ТОВ "Дженерал Транс Альянс Логістик";

ТОВ "АВІ Групп";

ТОВ "Юаагро";

ТОВ "Вікторія-Транс-Сервіс";

ТОВ "АС-Транс Брок";

ТОВ "Кауфманн Україна";

ТОВ "Тур-Транс-Р".

Як отримати статус "критичних" для економіки

Станом на 13 лютого 2026 вже 776 суб’єктів господарювання у транспортній галузі отримали такий статус.

На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.

Що ще потрібно знати українцям

Дефіцит працівників у транспортній сфері в Україні прийняв хронічний характер і за останні роки дуже загострився. На ситуацію вплинули війна та масова міграція.

Наразі транспортній сфері в Україні не вистачає чоловиків. Найгостріше кадрову проблему відчувають серед водіїв та технічних спеціалістів. Саме цих фахівців транспортній галузі бракує найбільше.

Стуація ускладнюється тим, що попит на транспортні послуги зростатиме. Тому держава планує перечити жінок на нові професії.

Також дізайтеся, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень.