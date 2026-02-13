Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Майже 20 транспортних компаній отримали статус "критичних" — перелік

Майже 20 транспортних компаній отримали статус "критичних" — перелік

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 11:43
Укртрансбезпека надала статус критично важливих 18 приватним компаніям — перелік
Автобуси транспортного підприємства. Фото: Одеська міська рада

Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 18 нових компаній, ще 9 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Реклама
Читайте також:

Хто поповнив перелік критично важливих

До списку було додано такі компанії:

  • ТОВ "Транссвіт"; 
  • ТОВ "АТЛ"; 
  • ТОВ "Іва Транс"; 
  • ТОВ "Баскар"; 
  • ТОВ "Транс-Північ"; 
  • ТОВ "Глобал Трейд Логістік+"; 
  • ТОВ "МТК АДР-Карго"; 
  • ТОВ "Магістраль — Транс"; 
  • ТОВ "Стоунгрейт"; 
  • ТОВ "Євро Транс Плюс"; 
  • ТОВ "Логістик Профсервіс"; 
  • ТОВ "Дженерал Транс Альянс Логістик"; 
  • ТОВ "АВІ Групп"; 
  • ТОВ "Юаагро"; 
  • ТОВ "Вікторія-Транс-Сервіс"; 
  • ТОВ "АС-Транс Брок"; 
  • ТОВ "Кауфманн Україна"; 
  • ТОВ "Тур-Транс-Р".

Як отримати статус "критичних" для економіки

Станом на 13 лютого 2026 вже 776 суб’єктів господарювання у транспортній галузі отримали такий статус.

На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.

Що ще потрібно знати українцям

Дефіцит працівників у транспортній сфері в Україні прийняв хронічний характер і за останні роки дуже загострився. На ситуацію вплинули війна та масова міграція. 

Наразі транспортній сфері в Україні не вистачає чоловиків. Найгостріше кадрову проблему відчувають серед водіїв та технічних спеціалістів. Саме цих фахівців транспортній галузі бракує найбільше.

Стуація ускладнюється тим, що попит на транспортні послуги зростатиме. Тому держава планує перечити жінок на нові професії.

Також дізайтеся, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень. 

транспорт економіка критична інфраструктура Український бізнес перевезення
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації