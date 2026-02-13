Отмена климатической нормы в США меняет правила для транспорта

Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отменил одно из ключевых климатических решений, которое с 2009 года давало властям право жестко ограничивать выбросы для энергетики и транспорта. Речь идет о документе, в котором парниковые газы официально признавались угрозой для здоровья людей.

Теперь эта норма отменена, что повлияет на транспортную отрасль. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DW.

Какую норму отменили

Документ 2009 года позволял Агентству по охране окружающей среды США (EPA) устанавливать лимиты на выбросы CO₂ и метана для заводов, электростанций и автопрома. Именно на его основе строились экостандарты для автомобилей.

Дональд Трамп назвал это решение "самой большой дерегуляцией" в истории США. По его словам, климатические ограничения били по промышленности, в частности по автомобильной, и разгоняли цены для потребителей.

Глава EPA Ли Зелдин заявил, что отказ от предыдущих норм позволит сэкономить более 1,3 триллиона долларов регуляторных расходов. Как именно считали эту сумму, неизвестно.

Реакция на решение Трампа

Экс-президент США Барак Обама раскритиковал решение, заявив, что без такого регулирования американцы будут менее защищены от последствий изменений климата.

Экологические организации тоже выступили против. Greenpeace обвинила Трампа в системном игнорировании климатических рисков.

Какие последствия решения Трампа для транспорта

Формально это открывает возможность ослабить требования к выбросам для производителей авто, потому что они не будут нести расходы на соответствие экологическим стандартам. Теоретически это может повлиять и на топливную политику, и на темпы перехода на электромобили.

Для авиации прямые последствия пока не озвучены, но если регуляторное давление исчезнет, авиакомпании начнут избегать дорогостоящих экологических программ и модернизаций.

