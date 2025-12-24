SkyUp запустила акцію SkySanta — на які напрямки можна купити квитки зі знижкою

Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines приготувала пасажирам різдвяний подарунок. Компанія запустила акцію SkySanta, яка дає можливість придбати квитки на всі рейси з/до Кишинева за цінами від 26 євро.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Реклама

Читайте також:

Акція SkySanta від SkyUp Airlines

Зазначається, що акція SkySanta триватиме всього до 29 грудня 2025 року. Пасажири можуть зекономити на квитках на всі рейси із датами вильоту із 12 січня по 30 червня 2026 року.

"Подаруйте собі та близьким під ялинку не просто сюрприз, а справжню пригоду: ловіть святкові квитки — і вирушайте в новому році туди, куди давно мріяли", — йдеться в повідомленні.

Популярні напрямки з Кишинева:

Італія;

Греція;

Франція;

Іспанія;

Португалія;

Грузія;

Албанія;

Кіпр.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Лоукостер дозволяє безплатно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.