Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт SkyUp запустила святковий розпродаж квитків — доступні напрямки

SkyUp запустила святковий розпродаж квитків — доступні напрямки

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:17
SkyUp запустила акцію SkySanta — на які напрямки можна купити квитки зі знижкою
Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines приготувала пасажирам різдвяний подарунок. Компанія запустила акцію SkySanta, яка дає можливість придбати квитки на всі рейси з/до Кишинева за цінами від 26 євро.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Реклама
Читайте також:

Акція SkySanta від SkyUp Airlines 

Зазначається, що акція SkySanta триватиме всього до 29 грудня 2025 року. Пасажири можуть зекономити на квитках на всі рейси із датами вильоту із 12 січня по 30 червня 2026 року.

"Подаруйте собі та близьким під ялинку не просто сюрприз, а справжню пригоду: ловіть святкові квитки — і вирушайте в новому році туди, куди давно мріяли", — йдеться в повідомленні.

Популярні напрямки з Кишинева:

  • Італія;
  • Греція;
  • Франція;
  • Іспанія;
  • Португалія;
  • Грузія;
  • Албанія;
  • Кіпр.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Лоукостер дозволяє безплатно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації. 

авіарейси авіаквитки подорож акція літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації