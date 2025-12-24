SkyUp запустила акцию SkySanta — на какие направления можно купить билеты со скидкой

SkyUp запустила праздничную распродажу билетов — направления
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines приготовила пассажирам рождественский подарок. Компания запустила акцию SkySanta, которая дает возможность приобрести билеты на все рейсы из/в Кишинев по ценам от 26 евро.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Акция SkySanta от SkyUp Airlines
Отмечается, что акция SkySanta продлится всего до 29 декабря 2025 года. Пассажиры могут сэкономить на билетах на все рейсы с датами вылета с 12 января по 30 июня 2026 года.
"Подарите себе и близким под елку не просто сюрприз, а настоящее приключение: ловите праздничные билеты — и отправляйтесь в новом году туда, куда давно мечтали", — говорится в сообщении.
Популярные направления из Кишинева:
- Италия;
- Греция;
- Франция;
- Испания;
- Португалия;
- Грузия;
- Албания;
- Кипр.
