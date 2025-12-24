Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт SkyUp запустила праздничную распродажу билетов — направления

SkyUp запустила праздничную распродажу билетов — направления

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 10:17
SkyUp запустила акцию SkySanta — на какие направления можно купить билеты со скидкой
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines приготовила пассажирам рождественский подарок. Компания запустила акцию SkySanta, которая дает возможность приобрести билеты на все рейсы из/в Кишинев по ценам от 26 евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Реклама
Читайте также:

Акция SkySanta от SkyUp Airlines

Отмечается, что акция SkySanta продлится всего до 29 декабря 2025 года. Пассажиры могут сэкономить на билетах на все рейсы с датами вылета с 12 января по 30 июня 2026 года.

"Подарите себе и близким под елку не просто сюрприз, а настоящее приключение: ловите праздничные билеты — и отправляйтесь в новом году туда, куда давно мечтали", — говорится в сообщении.

Популярные направления из Кишинева:

  • Италия;
  • Греция;
  • Франция;
  • Испания;
  • Португалия;
  • Грузия;
  • Албания;
  • Кипр.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Лоукостер разрешает бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

авиарейсы авиабилеты путешествие акция самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации