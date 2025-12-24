SkyUp запустила акцию SkySanta — на какие направления можно купить билеты со скидкой

Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines приготовила пассажирам рождественский подарок. Компания запустила акцию SkySanta, которая дает возможность приобрести билеты на все рейсы из/в Кишинев по ценам от 26 евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Акция SkySanta от SkyUp Airlines

Отмечается, что акция SkySanta продлится всего до 29 декабря 2025 года. Пассажиры могут сэкономить на билетах на все рейсы с датами вылета с 12 января по 30 июня 2026 года.

"Подарите себе и близким под елку не просто сюрприз, а настоящее приключение: ловите праздничные билеты — и отправляйтесь в новом году туда, куда давно мечтали", — говорится в сообщении.

Популярные направления из Кишинева:

Италия;

Греция;

Франция;

Испания;

Португалия;

Грузия;

Албания;

Кипр.

