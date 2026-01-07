Ручная кладь LOT в 2026 году — что можно брать в самолет

Самолет LOT. Фото: lot.com

Польская авиакомпания LOT предлагает пассажирам доступные цены на полеты и широкий выбор доступных рейсов. Однако пассажиры могут столкнуться с дополнительными расходами, если их чемодан или сумка превысит разрешенные компанией параметры.

Актуальные правила размещены на официальном сайте авиаперевозчика LOT.

Ручная кладь в самолетах LOT

В каждом классе имеет право взять с собой в самолет без доплат сумку или чемодан весом до 8 кг и размерами не более 55 x 40 x 23 см (высота x ширина x глубина).

Кроме того, путешественники имеют возможность взять с собой личную вещь весом до 2 кг. Это может быть дамская сумочка, сумка для ноутбука, косметичка или зонтик.

Ручная кладь должна помещаться в багажную полку над головой или под сиденьем пассажира впереди. За превышение установленных лимитов с пассажира в аэропорту будет взыскана дополнительная плата. Ее размер зависит от конкретного рейса и дня недели вылета.

Кроме того, в случае большого количества пассажиров в салоне самолета, вас могут попросить сдать ручную кладь в багажный отсек без дополнительной оплаты.

