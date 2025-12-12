Відео
Головна Транспорт Скільки коштує квиток на автобус Київ — Варшава у грудні

Скільки коштує квиток на автобус Київ — Варшава у грудні

Дата публікації: 12 грудня 2025 05:12
Рейс автобусом Київ — Варшава — доступні ціни та рейси
Мандрівники подорожують автобусом. Фото: Freepik

Польська столиця Варшава — унікальне місто, яке щороку на різдвяні ярмарки та гуляння збирає тисяч мандрівників з усього світу. Окрім того, місто доволі популярне серед українців, адже тут розташовані 2 аеропорти, які дають можливість дістатись літаком до улюблених курортів.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштує квиток на автобус Busfor Київ–Варшава у грудні 2025 року.

Читайте також:

Вартість дороги до Польщі

Дорога на автобусі від однієї до іншої столиці займає в середньому 14-20 годин. В це час не враховують можливі затримки під час проходження контролю на кордоні.

Автобуси курсують із:

  • автостанції Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна;
  • автовокзалу "Центральний", метро Деміївська;
  • автостанції "Дачна",
  • автостанції "Видубичі", метро Видубичі.

Для пасажирів доступні рейси на ранок (05:40, 06:00, 07:00, 08:00), на день (12:00, 13:00, 13:35) та на вечір (21:30, 22:10, 23:00).

Більшість автобусів прибуває на автовокзал "Варшава —Заходня", хоча є доступні маршрути до аеропорту імені Фредеріка Шопена та аеропорту Варшава — Модлін.

Найдешевший квиток вартуватиме приблизно 1640 гривень, а найдорожчий обійдеться вам у 3000 гривень з людини.

Квитки до Польщі. Фото: скриншот
Квитки з Києва до Польщі. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що протягом наступних 10 років аеропорт Амстердаму Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
