Рейс автобусом Київ — Варшава — доступні ціни та рейси

Мандрівники подорожують автобусом. Фото: Freepik

Польська столиця Варшава — унікальне місто, яке щороку на різдвяні ярмарки та гуляння збирає тисяч мандрівників з усього світу. Окрім того, місто доволі популярне серед українців, адже тут розташовані 2 аеропорти, які дають можливість дістатись літаком до улюблених курортів.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштує квиток на автобус Busfor Київ–Варшава у грудні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Вартість дороги до Польщі

Дорога на автобусі від однієї до іншої столиці займає в середньому 14-20 годин. В це час не враховують можливі затримки під час проходження контролю на кордоні.

Автобуси курсують із:

автостанції Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна;

автовокзалу "Центральний", метро Деміївська;

автостанції "Дачна",

автостанції "Видубичі", метро Видубичі.

Для пасажирів доступні рейси на ранок (05:40, 06:00, 07:00, 08:00), на день (12:00, 13:00, 13:35) та на вечір (21:30, 22:10, 23:00).

Більшість автобусів прибуває на автовокзал "Варшава —Заходня", хоча є доступні маршрути до аеропорту імені Фредеріка Шопена та аеропорту Варшава — Модлін.

Найдешевший квиток вартуватиме приблизно 1640 гривень, а найдорожчий обійдеться вам у 3000 гривень з людини.

Квитки до Польщі. Фото: скриншот

Квитки з Києва до Польщі. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що протягом наступних 10 років аеропорт Амстердаму Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.