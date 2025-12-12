Рейс автобусом Киев - Варшава - доступные цены и рейсы

Путешественники путешествуют на автобусе. Фото: Freepik

Польская столица Варшава — уникальный город, который ежегодно на рождественские ярмарки и гуляния собирает тысяч путешественников со всего мира. Кроме того, город довольно популярен среди украинцев, ведь здесь расположены 2 аэропорта, которые дают возможность добраться самолетом до любимых курортов.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоит билет на автобус Busfor Киев-Варшава в декабре 2025 года.

Стоимость дороги в Польшу

Дорога на автобусе от одной до другой столицы занимает в среднем 14-20 часов. В это время не учитывают возможные задержки при прохождении контроля на границе.

Автобусы курсируют из:

автостанции Киев (центральный железнодорожный вокзал), метро Вокзальная;

автовокзала "Центральный", метро Демеевская;

автостанции "Дачная",

автостанции "Выдубичи", метро Выдубичи.

Для пассажиров доступны рейсы на утро (05:40, 06:00, 07:00, 08:00), на день (12:00, 13:00, 13:35) и на вечер (21:30, 22:10, 23:00).

Большинство автобусов прибывает на автовокзал "Варшава — Заходня", хотя есть доступные маршруты в аэропорт имени Фредерика Шопена и аэропорта Варшава —Модлин.

Самый дешевый билет будет стоить примерно 1640 гривен, а самый дорогой обойдется вам в 3000 гривен с человека.

Билеты в Польшу. Фото: скриншот

Билеты из Киева в Польшу. Фото: скриншот

