Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Сколько стоит билет на автобус Киев — Варшава в декабре

Сколько стоит билет на автобус Киев — Варшава в декабре

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 05:12
Рейс автобусом Киев - Варшава - доступные цены и рейсы
Путешественники путешествуют на автобусе. Фото: Freepik

Польская столица Варшава — уникальный город, который ежегодно на рождественские ярмарки и гуляния собирает тысяч путешественников со всего мира. Кроме того, город довольно популярен среди украинцев, ведь здесь расположены 2 аэропорта, которые дают возможность добраться самолетом до любимых курортов.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоит билет на автобус Busfor Киев-Варшава в декабре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Стоимость дороги в Польшу

Дорога на автобусе от одной до другой столицы занимает в среднем 14-20 часов. В это время не учитывают возможные задержки при прохождении контроля на границе.

Автобусы курсируют из:

  • автостанции Киев (центральный железнодорожный вокзал), метро Вокзальная;
  • автовокзала "Центральный", метро Демеевская;
  • автостанции "Дачная",
  • автостанции "Выдубичи", метро Выдубичи.

Для пассажиров доступны рейсы на утро (05:40, 06:00, 07:00, 08:00), на день (12:00, 13:00, 13:35) и на вечер (21:30, 22:10, 23:00).

Большинство автобусов прибывает на автовокзал "Варшава — Заходня", хотя есть доступные маршруты в аэропорт имени Фредерика Шопена и аэропорта Варшава —Модлин.

Самый дешевый билет будет стоить примерно 1640 гривен, а самый дорогой обойдется вам в 3000 гривен с человека.

None - фото 1
Билеты в Польшу. Фото: скриншот
None - фото 2
Билеты из Киева в Польшу. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для более крупных самолетов.

Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу транспорта.

Извините, но во время проверки текста что-то пошло не так. Перезапуск браузера, возможно, сможет исправить эту проблему. (0)

Польша Киев путешествие транспорт автобусы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации