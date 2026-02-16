Як максимально швидко дістатися США із ЄС — перелік рейсів у 2026 році

Літак авіакомпанії Azores airlines. Фото: Simple Flying

Європа є одним з найважливіших ринків далекомагістральних перельотів для авіакомпаній, що здійснюють рейси до та із США. Трансатлантичний коридор є одним з найзавантаженіших авіаційних коридорів у світі.

Однак деякі рейси зі США до Європи і з Європи до США коротші, ніж внутрішні рейси Америкою, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Найкоротший з усіх

Внутрішній маршрут від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка має довжину 2454 милі (3950 км), а час у дорозі зазвичай становить близько п'яти годин 30 хвилин.

Водночас найкоротший маршрут між США та Європейським Союзом у лютому 2026 року з'єднує аеропорт Бостона (BOS) з Терсейрою (TER) на Азорських островах в Португалії. Його довжина становить 2299 миль (3700 км), а типовий час польоту становить лише 4 години 50 хвилин.

На другому місі знов маршрут до Азорських островів. Рейси з Бостона до Понта-Делгади (PDL) покривають 2395 миль (3854 км). Пасажири можуть розраховувати на час польоту в 4 години 55 хвилин.

Незважаючи на коротку тривалість, ці рейси виконуються вночі. Хоча це не зовсім сприяє сну, такий розклад дозволяє пасажирам здійснювати подальші пересадки з Терсейри до інших напрямків по всій Європі.

Водночас літаки відлітають з Азорських островів до США ближче до вечора, щоб після прибуття в США можна було скористатися нічними рейсами по всій країні.

Із США до Ісландії

Третє та п'яте місця у списку займають два маршрути, що обслуговуються Icelandair до її головного хабу в аеропорту Рейк'явік-Кефлавік (KEF). Ці маршрути починаються в Бостоні та Нью-Йорку (JFK) і сягають відповідно 2413 миль (3883 км) та 2593 миль (4173 км).

Типовий час польоту на першому маршруті становить п'ять годин 15 хвилин, порівняно з п'ятьма годинами 45 хвилинами для другого.

На четвертому місці — рейс між аеропортом імені Джона Кеннеді з Нью-Йорка до Понта-Делгади авіакомпанії Azores Airlines. Що стосується часу польоту на цьому маршруті, то він зазвичай становить п'ять годин 35 хвилин.

Слідуючим йде маршрут Aer Lingus з Бостона до Шеннона (SNN) в Ірландії. Цей рейс виконується щодня з часом перельоту п'ять годин 25 хвилин, та має довжину 2895 миль (4659 км).

Що ще варто знати українцям

Найдовший у світі авіарейс з'єднує Америку з Азією. Мова йде про маршрут авіакомпанії Singapore Airlines з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку до аеропорту Чангі в Сінгапурі, пасажири якого проводять у повітрі 19 годин.

Маршрут довжиною 15350 кілометрів обслуговується новітнім літаком Airbus A350 авіакомпанії Singapore Airlines, який може перебувати в повітрі понад 20 годин.

Проте квитки "влетять у копійочку" пасажирам — вартість зазвичай сягає п'ятизначних сум. Singapore Airlines пропонує 67 місць у бізнес-класі та 94 місця у преміум-економ-класі.

