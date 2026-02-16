Как максимально быстро добраться в США из ЕС — перечень рейсов в 2026 году

Самолет авиакомпании Azores airlines. Фото: Simple Flying

Европа является одним из важнейших рынков дальнемагистральных перелетов для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в/из США. Трансатлантический коридор является одним из самых загруженных авиационных коридоров в мире.

Однако некоторые рейсы из США в Европу и из Европы в США короче, чем внутренние рейсы по Америке, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Самый короткий из всех

Внутренний маршрут от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка имеет длину 2454 мили (3950 км), а время в пути обычно составляет около пяти часов 30 минут.

В то же время самый короткий маршрут между США и Европейским Союзом в феврале 2026 года соединяет аэропорт Бостона (BOS) с Терсейрой (TER) на Азорских островах в Португалии. Его длина составляет 2299 миль (3700 км), а типичное время полета составляет всего 4 часа 50 минут.

На втором мисе снова маршрут до Азорских островов. Рейсы из Бостона в Понта-Делгади (PDL) покрывают 2395 миль (3854 км). Пассажиры могут рассчитывать на время полета в 4 часа 55 минут.

Несмотря на короткую продолжительность, эти рейсы выполняются ночью. Хотя это не совсем способствует сну, такое расписание позволяет пассажирам совершать дальнейшие пересадки из Терсейры в другие направления по всей Европе.

В то же время самолеты улетают с Азорских островов в США ближе к вечеру, чтобы по прибытии в США можно было воспользоваться ночными рейсами по всей стране.

Из США в Исландию

Третье и пятое места в списке занимают два маршрута, обслуживаемых Icelandair до ее главного хаба в аэропорту Рейкьявик-Кефлавик (KEF). Эти маршруты начинаются в Бостоне и Нью-Йорке (JFK) и достигают соответственно 2413 миль (3883 км) и 2593 миль (4173 км).

Типичное время полета на первом маршруте составляет пять часов 15 минут, по сравнению с пятью часами 45 минутами для второго.

На четвертом месте — рейс между аэропортом имени Джона Кеннеди из Нью-Йорка в Понта-Делгади авиакомпании Azores Airlines. Что касается времени полета на этом маршруте, то оно обычно составляет пять часов 35 минут.

Следующим идет маршрут Aer Lingus из Бостона в Шеннон (SNN) в Ирландии. Этот рейс выполняется ежедневно со временем перелета пять часов 25 минут, и имеет длину 2895 миль (4659 км).

Что еще стоит знать украинцам

Самый длинный в мире авиарейс соединяет Америку с Азией. Речь идет о маршруте авиакомпании Singapore Airlines из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в аэропорт Чанги в Сингапуре, пассажиры которого проводят в воздухе 19 часов.

Маршрут длиной 15350 километров обслуживается новейшим самолетом Airbus A350 авиакомпании Singapore Airlines, который может находиться в воздухе более 20 часов.

Однако билеты "влетят в копеечку" пассажирам — стоимость обычно достигает пятизначных сумм. Singapore Airlines предлагает 67 мест в бизнес-классе и 94 места в премиум-эконом-классе.

