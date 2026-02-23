Авіакомпанії всього світу скасували 5 тисяч рейсів через шторм Ернандо

Мільйони пасажирів застрягли в аеропортах США. Фото: Simple Flying. Колаж: Новини.LIVE

Понад п’ять тисяч авіарейсів у західній півкулі вже скасовано через зимовий шторм "Ернандо", який накрив східне узбережжя Північної Америки. Станом на понеділок, 23 лютого, масштабні перебої тривають, а більшість аеропортів працює з суттєвими обмеженнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Найбільше постраждав Нью-Йорк

Основний удар припав на великі хаби Нью-Йорка. В аеропорту імені Джона Кеннеді (JFK), Ла-Гуардія (LGA) та Ньюарк Ліберті (EWR) упродовж вихідних і понеділка скасували сотні рейсів.

Ще в неділю по країні не виконали понад 2700 рейсів. У понеділок кількість скасувань додатково зросла ще до 3500, і частка відмін у деяких аеропортах сягнула більш ніж половини розкладу.

Окрім Нью-Йорка, серйозні перебої зафіксовані в Бостоні (BOS) та у Вашингтоні (DCA). У Бостоні й Ла-Гуардії скасовано до 80% вильотів.

Коли відновлять польоти

Синоптики прогнозують до 60 сантиметрів снігу в окремих районах, пориви вітру понад 60 км/год і погану видимість. У таких умовах авіакомпанії скорочують розклад, щоб уникнути масових затримок і хаосу на перонах.

Очікується, що складні погодні умови зберігатимуться до кінця понеділка. Повноцінне відновлення авіасполучення прогнозують не раніше вівторка, однак авіакомпаніям знадобиться ще кілька днів, щоб повернути літаки та екіпажі до звичного графіка.

Більшість перевізників уже скасували штрафи за зміну або повернення квитків для пасажирів, чиї рейси потрапили під дію шторму.

