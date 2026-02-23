Авиакомпании отменили 5 тысяч рейсов из-за зимнего шторма Эрнандо

Миллионы пассажиров застряли в аэропортах США. Фото: Simple Flying. Коллаж: Новини.LIVE

Более пяти тысяч авиарейсов в Северной Америке были отменены из-за зимнего шторма "Эрнандо", который накрыл Западное полушарие. По состоянию на понедельник, 23 февраля, масштабные перебои продолжаются, а большинство аэропортов работает с существенными ограничениями.

Больше всего пострадал Нью-Йорк

Основной удар пришелся на крупные хабы Нью-Йорка. В аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK), Ла-Гуардия (LGA) и Ньюарк Либерти (EWR) в течение выходных и понедельника отменили сотни рейсов.

Еще в воскресенье по стране не выполнили более 2700 рейсов. В понедельник количество отмен дополнительно возросло еще до 3500, и доля отмен в некоторых аэропортах достигла более чем половины расписания.

Кроме Нью-Йорка, серьезные перебои зафиксированы в Бостоне (BOS) и в Вашингтоне (DCA). В Бостоне и Ла-Гуардии отменено до 80% вылетов.

Когда возобновят полеты

Синоптики прогнозируют до 60 сантиметров снега в отдельных районах, порывы ветра более 60 км/ч и плохую видимость. В таких условиях авиакомпании сокращают расписание, чтобы избежать массовых задержек и хаоса на перронах.

Ожидается, что сложные погодные условия будут сохраняться до конца понедельника. Полноценное восстановление авиасообщения прогнозируют не раньше вторника, однако авиакомпаниям понадобится еще несколько дней, чтобы вернуть самолеты и экипажи в привычный график.

Большинство перевозчиков уже отменили штрафы за изменение или возврат билетов для пассажиров, чьи рейсы попали под действие шторма.

