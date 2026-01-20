Відео
Україна
Шедевр архітектури — який вигляд має найкрасивіший аеропорт світу

Шедевр архітектури — який вигляд має найкрасивіший аеропорт світу

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 17:25
Конкурс Prix Versailles — який аеропорт визнано найгарнішим у світі (фото)
Міжнародний аеропорт Сан-Франциско (SFO). Фото:flysfo.com

Щороку архітектурний конкурс Prix Versailles у восьми категоріях присуджує 24 нагороди аеропортам всього світу. Другий рік поспіль беззаперечним переможцем став Міжнародному аеропорту Сан-Франциско (SFO).

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Найгарніші термінали аеропортів у світі

Другий рік поспіль термінал 1 імені Гарві Мілка в Міжнародному аеропорту Сан-Франциско (SFO) отримав головну нагороду, випереджаючи інші великі аеропорти світу завдяки своїм вражаючим архітектурним і дизайнерським рішенням. 

Каліфорнійський хаб має чотири термінали, перший з яких був введений в експлуатацію в чотири етапи з липня 2019 року по червень 2024 року. 

Аеропорт Сан-Франциско щорічно обслуговує понад 50 мільйонів пасажирів.

Журі, яке вручає нагороду спільно з ЮНЕСКО, відзначило термінал за низку ключових досягнень: 

  • інноваційність;
  • культурне значення;
  • комфорт для пасажирів;
  • архітектурну досконалість. 

В аеропорту працює функція "тихого термінала", яка замінює гучні оголошення. Термінал також має зал для йоги, систему самообслуговування для реєстрації багажу, кілька станцій із гарячою та холодною водою, магазини та понад 24 гейти (виходи на посадку).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До рейтингу також увійшли інші відомі аеропорти:

  • термінал міжнародного аеропорту Портленда у США;
  • термінал 1 аеропорту Марсель-Прованс у Франції;  термінал прибуття французького аеропорту Ролан Гаррос; 
  • Термінал 2 міжнародного аеропорту Яньтай Пенлай в Китаї; 
  • термінал 1 міжнародного аеропорту Кансай в Японії.

Раніше ми розповідали про те, як пасажири відгукуються про один із найпопулярніших аеропортів у Польщі.

Також писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

США аеропорти літаки Каліфорнія архітектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
