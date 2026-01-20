Конкурс Prix Versailles — какой аэропорт признан самым красивым в мире (фото)

Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO). Фото:flysfo.com

Ежегодно архитектурный конкурс Prix Versailles в восьми категориях присуждает 24 награды аэропортам всего мира. Второй год подряд безоговорочным победителем стал Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO).

Об этом пишет Daily Mail.

Второй год подряд терминал 1 имени Харви Милка в Международном аэропорту Сан-Франциско (SFO) получил главную награду, опережая другие крупные аэропорты мира благодаря своим впечатляющим архитектурным и дизайнерским решениям.

Калифорнийский хаб имеет четыре терминала, первый из которых был введен в эксплуатацию в четыре этапа с июля 2019 года по июнь 2024 года.

Аэропорт Сан-Франциско ежегодно обслуживает более 50 миллионов пассажиров.

Жюри, вручающее награду совместно с ЮНЕСКО, отметило терминал за ряд ключевых достижений:

инновационность;

культурное значение;

комфорт для пассажиров;

архитектурное совершенство.

В аэропорту работает функция "тихого терминала", которая заменяет громкие объявления. Терминал также имеет зал для йоги, систему самообслуживания для регистрации багажа, несколько станций с горячей и холодной водой, магазины и более 24 гейтов (выходы на посадку).

В рейтинг также вошли другие известные аэропорты:

терминал международного аэропорта Портленда в США; терминал 1 аэропорта Марсель-Прованс во Франции; терминал прибытия французского аэропорта Ролан Гаррос; терминал 2 международного аэропорта Яньтай Пэнлай в Китае; терминал 1 международного аэропорта Кансай в Японии.

