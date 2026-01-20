Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Шедевр архитектуры — как выглядит самый красивый аэропорт мира

Шедевр архитектуры — как выглядит самый красивый аэропорт мира

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 17:25
Конкурс Prix Versailles — какой аэропорт признан самым красивым в мире (фото)
Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO). Фото:flysfo.com

Ежегодно архитектурный конкурс Prix Versailles в восьми категориях присуждает 24 награды аэропортам всего мира. Второй год подряд безоговорочным победителем стал Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO).

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Самые красивые терминалы аэропортов в мире

Второй год подряд терминал 1 имени Харви Милка в Международном аэропорту Сан-Франциско (SFO) получил главную награду, опережая другие крупные аэропорты мира благодаря своим впечатляющим архитектурным и дизайнерским решениям.

Калифорнийский хаб имеет четыре терминала, первый из которых был введен в эксплуатацию в четыре этапа с июля 2019 года по июнь 2024 года.

Аэропорт Сан-Франциско ежегодно обслуживает более 50 миллионов пассажиров.

Жюри, вручающее награду совместно с ЮНЕСКО, отметило терминал за ряд ключевых достижений:

  • инновационность;
  • культурное значение;
  • комфорт для пассажиров;
  • архитектурное совершенство.

В аэропорту работает функция "тихого терминала", которая заменяет громкие объявления. Терминал также имеет зал для йоги, систему самообслуживания для регистрации багажа, несколько станций с горячей и холодной водой, магазины и более 24 гейтов (выходы на посадку).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рейтинг также вошли другие известные аэропорты:

  1. терминал международного аэропорта Портленда в США;
  2. терминал 1 аэропорта Марсель-Прованс во Франции;  терминал прибытия французского аэропорта Ролан Гаррос; 
  3. терминал 2 международного аэропорта Яньтай Пэнлай в Китае; 
  4. терминал 1 международного аэропорта Кансай в Японии.

Ранее мы рассказывали о том, как пассажиры отзываются об одном из самых популярных аэропортов в Польше.

Также писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

США аэропорты самолеты Калифорния архитектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации