Аеропорт Кракова в Польщі — позитивні та негативні відгуки

Краків — це польське місто з унікальною культурною історією, яке є одним з найдоступніших в Європі. В міста також розташований міжнародний аеропорт, який є базою для лоукостерів Ryanair та Wizz Air, а також обслуговує рейси багатьох інших авіакомпаній — LOT Polish Airlines, Lufthansa, KLM, Norwegian, Finnair, Austrian Airlines та Air Baltic.

Новини.LIVE розкажуть, що думають пасажири про один з найбільших аеропортів Польщі.

Аеропорт у польському Кракові

Саме аеропорт Кракова одним із перших скасував обмеження на кількість рідин у ручній поклажі. Це стало можливим завдяки встановленню сучасних сканерів.

Багатьом пасажирам подобається літати з аеропорту Кракова. Їм подобається його чистота, обслуговування персоналу, а також зручне та зрозуміла навігація.

Пасажири розповідають, що з аеропорту зручно дістатися до центра Кракова, а також підкреслюють, що він є зручним транспортним вузлом для тих, хто часто літає у короткі мандрівки.

Інша ж частина користувачів мережі пише про те, що аеропорт маленький, а його персонал не справляється із великою кількістю пасажирів.

Пасажири скаржаться на відсутність доступних ресторанів, а також на те, що не можна самостійно здати багаж. Частина мандрівників вважає, що аеропорт потребує негайної реконструкції.

Загалом користувачі мережі залишили понад 15 тисяч відгуків та високо оцінили аеропорт Кракова — він отримав 4 бали від мандрівників.

