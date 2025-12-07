Відео
Головна Транспорт Як дістатися з Києва до Польщі — доступні залізничні рейси

Як дістатися з Києва до Польщі — доступні залізничні рейси

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 07:55
Як доїхати з Києва до Польщі поїздом УЗ — напрямки та ціни на квитки
Поїзд Київ -- Холм. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії і закриття неба, багато українців почали частіше мандрувати за кордон потягами. Одним з найпопулярніших залізничних напрямків Укрзалізниці є рейси до міст Польщі — Холм, Перемишля та Варшави.

Новини.LIVE розкажуть, якими потягами можна доїхати з Києва до Польщі.

Читайте також:

Київ — Варшава

Дістатися з Києва до Польщі можна потягом 067К Київ — Варшава Західна. Він відправляється зі столиці щодня о 19:51, а прибуває до  Варшави наступного ранку о 09:45. Квиток у вагон купе вартує 5391 гривню.

None - фото 1
Квитки на потяг Київ — Варшава. Фото: скриншот

Київ — Перемишль

Проте квитки на цей потяг вхопити майже нереально, особливо перед святами. Проте українці можуть також дістатися до польської столиці потягами УЗ до Холма чи Перемишля, звідки ходить багато рейсів до Варшави.

Зокрема, до Перемишля з Києва прямує потяг 715К "Інтерсіті+", який відправляється щодня о 12:05 та прибуває до кінцевої станції о 20:18. Також до Перемишля можна добратися потягом 705 К "Інтерсіті+". Він відправляється о 19:57 та прибуває до Польщі рівно о 4 ранку. Квитки на 1 клас вартують 2895 гривень, а на 2 клас — 1837 гривень. До Перемишля також курсує пасажирський потяг 051К, який відправляється з Києва о 21:09 та прибуває о 06:29. Дорога на ньому займе на годину більше, ніж на "Інтерсіті+".

None - фото 2
Рейси УЗ Київ — Перемишль. Фото: скриншот

Київ — Холм

Найшвидшим варіантом дістатися до Холма є потяг 119 П Дніпро — Холм. Він відправляється щодня о 06:37 та прибуває до Польщі о 16:48. Квиток у вагон купе обійдеться у 2930 гривень, а люкс — 4421 гривні. За 2930 гривень до Холма можна дістатися потягами 0230 та 0930. Вони відправляються о 23:50 та прибувають наступного дня об 11:16.

None - фото 3
Рейси УЗ Київ — Холм. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця ввела верифікацію через додаток "Дія" та почала блокувати акаунти, які масово скуповують посадкові талони на популярні напрямки. Як розблокувати кабінет пасажирам, які потрапили в чорний список компанії випадково.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Польща Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
