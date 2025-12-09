Відео
Укрзалізниця відремонтувала ще одну електричку — де курсує

Укрзалізниця відремонтувала ще одну електричку — де курсує

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 20:12
УЗ капітально відремонтувала електропотяг ЕР9Т-670 (фото)
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця поповнила рухомий склад ще одним капітально модернізованим електропотягом. Мова йде про поїзд серії ЕР9Т-670, який вже курсує одним з маршрутів Чернігівщини. Його вагони вдосконалили додатковими зручностями для комфорту пасажирів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

УЗ модернізувала ще одну електричку

В компанії повідомили, що загалом з початку повномасштабної війни було відремонтовано 48 електричок.

"Поїзд серії ЕР9Т-670 після апгрейду повернувся з КЕВРЗ і вже їздить Чернігівщиною. Це вже 12-й поїзд, відновлений силами Укрзалізниці цього року", — йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що хоча електропотяг був виготовлений у 1988 році, нині його обладнали всім необхідним для комфорту пасажирів — роз'ємами для зарядки гаджетів, сповивальними столиками, кріпленнями для велосипедів. Відремонтовані вагони відповідають вимогам інклюзивності та мають сучасний дизайн.

None - фото 1
Відремонтований потяг УЗ. Фото: пресслужба компанії
None - фото 2
Інклюзивні місця в потязі УЗ. Фото: пресслужба компанії
None - фото 3
Пеленальний столик в потязі УЗ. Фото: пресслужба компанії

"Дякуємо всім залізничникам, хто причетний до такого результату. Продовжуємо оновлювати приміський та регіональний парк — темпи не знижуємо", — додали в УЗ.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

Укрзалізниця подорож транспорт поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
