УЗ капітально відремонтувала електропотяг ЕР9Т-670 (фото)

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця поповнила рухомий склад ще одним капітально модернізованим електропотягом. Мова йде про поїзд серії ЕР9Т-670, який вже курсує одним з маршрутів Чернігівщини. Його вагони вдосконалили додатковими зручностями для комфорту пасажирів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

УЗ модернізувала ще одну електричку

В компанії повідомили, що загалом з початку повномасштабної війни було відремонтовано 48 електричок.



"Поїзд серії ЕР9Т-670 після апгрейду повернувся з КЕВРЗ і вже їздить Чернігівщиною. Це вже 12-й поїзд, відновлений силами Укрзалізниці цього року", — йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що хоча електропотяг був виготовлений у 1988 році, нині його обладнали всім необхідним для комфорту пасажирів — роз'ємами для зарядки гаджетів, сповивальними столиками, кріпленнями для велосипедів. Відремонтовані вагони відповідають вимогам інклюзивності та мають сучасний дизайн.

Відремонтований потяг УЗ. Фото: пресслужба компанії

Інклюзивні місця в потязі УЗ. Фото: пресслужба компанії

Пеленальний столик в потязі УЗ. Фото: пресслужба компанії

"Дякуємо всім залізничникам, хто причетний до такого результату. Продовжуємо оновлювати приміський та регіональний парк — темпи не знижуємо", — додали в УЗ.

