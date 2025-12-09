УЗ капітально відремонтувала електропотяг ЕР9Т-670 (фото)

Укрзалізниця відремонтувала ще одну електричку — де курсує
Укрзалізниця поповнила рухомий склад ще одним капітально модернізованим електропотягом. Мова йде про поїзд серії ЕР9Т-670, який вже курсує одним з маршрутів Чернігівщини. Його вагони вдосконалили додатковими зручностями для комфорту пасажирів.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
УЗ модернізувала ще одну електричку
В компанії повідомили, що загалом з початку повномасштабної війни було відремонтовано 48 електричок.
"Поїзд серії ЕР9Т-670 після апгрейду повернувся з КЕВРЗ і вже їздить Чернігівщиною. Це вже 12-й поїзд, відновлений силами Укрзалізниці цього року", — йдеться в повідомленні.
В компанії додали, що хоча електропотяг був виготовлений у 1988 році, нині його обладнали всім необхідним для комфорту пасажирів — роз'ємами для зарядки гаджетів, сповивальними столиками, кріпленнями для велосипедів. Відремонтовані вагони відповідають вимогам інклюзивності та мають сучасний дизайн.
"Дякуємо всім залізничникам, хто причетний до такого результату. Продовжуємо оновлювати приміський та регіональний парк — темпи не знижуємо", — додали в УЗ.
