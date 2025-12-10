Пропустил свою станцию в поезде Укрзализныци — проводник объяснил, как действовать

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Тысячи украинцев вынужденно живут в сверхсложных условиях — постоянные воздушные тревоги, бессонные ночи из-за массированных обстрелов, отключения света и стрессы. В поездах Укрзализныци иногда случаются ситуации, когда пассажир случайно может пропустить свою станцию.

Проводник в интервью "Фокусу" рассказал, как надо действовать.

Пассажир УЗ пропустил свою станцию

Проводник объяснил, что в случае, когда пассажир случайно проспал свою станцию, ему не нужно дополнительно оплачивать железнодорожные билеты обратно.

По его словам, начальник поезда должен поставить в вашем билете специальную отметку. С таким документом вы имеете право в кассе железнодорожного вокзала получить бесплатный посадочный талон к месту назначения.

Проводник также добавил, что в случае, если вы не успели на свой поезд, вы можете сдать билет еще в течение нескольких часов после его отправления. Однако в таком случае вам вернется лишь около 25% от его стоимости.

