Касается всех — чего категорически нельзя делать в метро

Общественный транспорт — это визитная карточка многих городов в мире. Например, в Украине метро — один из самых популярных и удобных видов общественного транспорта в Киеве, Харькове и Днепре. Большое количество людей ежедневно пользуется подземкой, а в час пик количество пассажиров может достигать нескольких сотен тысяч. Однако важно не забывать, что пользоваться метрополитеном нужно правильно, чтобы не травмировать себя или других людей.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, о каких правилах должны знать все, кто хоть раз пользовался подземкой.

Что делать, если поезд остановился в тоннеле

Остановка в тоннеле, как говорится в правилах Харьковского метрополитена, может означать, что предыдущий поезд задержался на станции во время посадки и высадки пассажиров. Нормы гласят, что остановка на станции должна длиться не более 20 секунд, поэтому если возникнет задержка, то следующему поезду приходится тормозить в тоннеле.

Если же возникает чрезвычайная ситуация, то ни в коем случае не паникуйте: прислушивайтесь к указаниям машиниста и оставляйте вагон только тогда, когда он позволит. Покинуть вагон можно, если открыть двери или, если будет необходимо — выбить окна.

Чего нельзя делать, если упали на рельсы

На сайте КП "Днепровский метрополитен" отмечают, что точно не надо без помощи дежурного на станции выбираться на платформу. Лучше отойти к месту в торце станции, что находится на сторону отправления поездов, под электрическими часами. Далее вам поможет дежурный.

Чего нельзя делать во время чрезвычайной ситуации на станции

Паника в случае пожара или, например, драки, не поможет. Внимательно слушайте инструкции работников станции и действуйте в соответствии с тем, какие указания они будут предоставлять.

Что делать, если кто-то чувствует себя плохо

В подземке нередко бывают случаи, когда кому-то из пассажиров становится плохо. Если заметите такого пассажира, тогда лучше не оказывайте помощь самостоятельно: лучше сразу сообщить об этом машинисту, если инцидент произошел непосредственно в поезде. Для связи с машинистом в каждом вагоне есть пульт с кнопкой, камерой и микрофоном.

Обязательно назовите машинисту номер вагона, который указан над пультом или возле дверей поезда. После обращения машинист вызовет врача до ближайшей станции. Уже тогда попробуйте оказать первую помощь:

усадите или лучше уложите человека, которому стало плохо;

расстегните его одежду и помашите перед лицом газетой или журналом;

обрызгайте лицо холодной водой;

осторожно постучите по щекам.

Если же кто-то чувствует себя плохо на платформе, обратитесь к дежурному или любому другому работнику станции.

Что еще категорически нельзя делать в метро

По правилам столичного метрополитена, как говорится на сайте Киевского горсовета, пассажирам запрещено:

попрошайничать;

расклеивать рекламу;

заниматься агитацией;

осуществлять предпринимательскую деятельность;

громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах;

проводить массовые мероприятия на станциях.

Также в подземку могут не пустить с некоторым спортивным инвентарем. Например, лыжи, коньки и велосипеды обязательно должны быть в чехлах.

к киевским властям обратились с просьбой сделать киевское метро бесплатным для пассажиров. Так, община города хочет, чтобы принцип работы подземки несколько изменился. Узнавайте также, как в Днепре ездят поезда метро в разгар войны.