Київське метро — карта станцій, графік роботи в грудні та ціна проїзду

Метро — найбільш популярний вид транспорту в Києві, яким щодня дістаються на роботу та у справах тисячі українців. Саме завдяки йому можна уникнути нервування у великих заторах у час пік. Окрім того, його підземелля використовують як укриття під час масованих ударів Росії.
Як працює столичне метро в розпал війни
Історично першою лінією метро у Києві стала Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході. Її було збудовано у 1960 році.
Червона лінія охоплює станції:
- Академмістечко;
- Житомирська;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейська;
- Шулявська;
- Політехнічний інститут;
- Вокзальна;
- Університет;
- Театральна;
- Хрещатик;
- Арсенальна;
- Дніпро;
- Гідропарк;
- Лівобережна;
- Дарниця;
- Чернігівська;
- Лісова.
Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська, яка нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:
- Героїв Дніпра;
- Мінська;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченка;
- Контрактова площа;
- Поштова площа;
- Майдан Незалежності;
- Площа Українських Героїв (Льва Толстого);
- Олімпійська;
- Палац "Україна";
- Либідська;
- Деміївська;
- Голосіївська;
- Васильківська;
- Виставковий центр;
- Іподром;
- Теремки.
Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська, вона пролягає над Дніпром і проходить через історичний центр та включає 15 станцій:
- Сирець;
- Дорогожичі;
- Лук'янівська;
- Золоті Ворота;
- Палац спорту;
- Кловська;
- Звіринецька;
- Видубичі;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харківська;
- Вирлиця;
- Бориспільська;
- Червоний Хутір.
У грудні 2025 року метрополітен у Києві не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 00:00 до 05:00. Метро відкривається щодня о 5:30 ранку, а останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.
Станом на середину грудня вартість проїзду складає 8 гривень. Цю суму можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.
