Україна
До котрої працює метро в Києві у грудні 2025 — графік роботи

До котрої працює метро в Києві у грудні 2025 — графік роботи

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 05:12
Київське метро — карта станцій, графік роботи в грудні та ціна проїзду
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Метро — найбільш популярний вид транспорту в Києві, яким щодня дістаються на роботу та у справах тисячі українців. Саме завдяки йому можна уникнути нервування у великих заторах у час пік. Окрім того, його підземелля використовують як укриття під час масованих ударів Росії.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Києві у грудні 2025 року.

Читайте також:

Як працює столичне метро в розпал війни

Історично першою лінією метро у Києві стала Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході. Її було збудовано у 1960 році.

Червона лінія охоплює станції:

  • Академмістечко;
  • Житомирська;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейська;
  • Шулявська;
  • Політехнічний інститут; 
  • Вокзальна;
  • Університет;
  • Театральна;
  • Хрещатик;
  • Арсенальна;
  • Дніпро;
  • Гідропарк;
  • Лівобережна;
  • Дарниця;
  • Чернігівська;
  • Лісова.

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська, яка нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:

  • Героїв Дніпра;
  • Мінська;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Майдан Незалежності;
  • Площа Українських Героїв (Льва Толстого);
  • Олімпійська;
  • Палац "Україна";
  • Либідська;
  • Деміївська;
  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки. 

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська, вона пролягає над Дніпром і проходить через історичний центр та включає 15 станцій:

  • Сирець;
  • Дорогожичі;
  • Лук'янівська;
  • Золоті Ворота;
  • Палац спорту;
  • Кловська;
  • Звіринецька;
  • Видубичі;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харківська;
  • Вирлиця;
  • Бориспільська;
  • Червоний Хутір.
Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

У грудні 2025 року метрополітен у Києві не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 00:00 до 05:00. Метро відкривається щодня о 5:30 ранку, а останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Станом на середину грудня вартість проїзду складає 8 гривень. Цю суму можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.

Нагадаємо, вокзал у Львові увійшов до топ-10 найкрасивіших вокзалів Європи за версією міжнародної онлайн-гри-симулятора TrainStation.

Також ми ділилися підбіркою найкрасивіших залізничних станцій у світі. Вони вражають поєднанням сучасного стилю та історії.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
