Київське метро — карта станцій, графік роботи в грудні та ціна проїзду

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Метро — найбільш популярний вид транспорту в Києві, яким щодня дістаються на роботу та у справах тисячі українців. Саме завдяки йому можна уникнути нервування у великих заторах у час пік. Окрім того, його підземелля використовують як укриття під час масованих ударів Росії.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Києві у грудні 2025 року.

Як працює столичне метро в розпал війни

Історично першою лінією метро у Києві стала Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході. Її було збудовано у 1960 році.

Червона лінія охоплює станції:

Академмістечко;

Житомирська;

Святошин;

Нивки;

Берестейська;

Шулявська;

Політехнічний інститут;

Вокзальна;

Університет;

Театральна;

Хрещатик;

Арсенальна;

Дніпро;

Гідропарк;

Лівобережна;

Дарниця;

Чернігівська;

Лісова.

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська, яка нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:

Героїв Дніпра;

Мінська;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченка;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Майдан Незалежності;

Площа Українських Героїв (Льва Толстого);

Олімпійська;

Палац "Україна";

Либідська;

Деміївська;

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки.

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська, вона пролягає над Дніпром і проходить через історичний центр та включає 15 станцій:

Сирець;

Дорогожичі;

Лук'янівська;

Золоті Ворота;

Палац спорту;

Кловська;

Звіринецька;

Видубичі;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харківська;

Вирлиця;

Бориспільська;

Червоний Хутір.

Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

У грудні 2025 року метрополітен у Києві не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 00:00 до 05:00. Метро відкривається щодня о 5:30 ранку, а останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Станом на середину грудня вартість проїзду складає 8 гривень. Цю суму можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.

