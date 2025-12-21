Відео
Головна Транспорт Як працює метро у Дніпрі у розпал війни — графік, ціни на проїзд

Як працює метро у Дніпрі у розпал війни — графік, ціни на проїзд

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 05:12
Метро в Дніпрі — як праціює під час війни та скільки коштує проїзд
Ескалатор в метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua

Метро в Дніпрі не такий популярний вид транспорту, як в Києві, проте сотні дніпрян дістаються ним на роботу та по справах. Також його підземелля захищають жителів міста під час масованих ударів Росії дронами та ракетами.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Дніпрі у грудні 2025 року.

Як працює метро в Дніпро під час війни

В Дніпрі метрополітен має всього одну лінію — червону, яка нараховує всього 6 станцій:

  • Покровська;
  • Проспект Свободи;
  • Заводська (тимчасово закрита для пасажирів);
  • Металургів;
  • Метробудівників;
  • Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів).

У розпал війни метрополітен не в Дніпрі не працює під час комендантської години. Метро відкриває двері для пасажирів о 5:30, а останній потяг відправляється до 23:00.

Вартість разового проїзду в Дніпровському метрополітені — 10 гривень. На всіх станціях є можливість сплатити проїзд за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Як працює метро у Дніпрі у розпал війни — графік, ціни на проїзд - фото 1
Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Оплата здійснюється за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену, які знаходяться у вестибюлі станцій:

Проте метро впускає пасажирів під час повітряної тривоги цілодобово. Під час дії комендантської години працівники відкривають двері на всіх станціях щоразу після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Якщо ж відбій повітряної тривоги було оголошено під час дії комендантської години, пасажири можуть залишатися на ніч на станції. Кожен відвідувач метро під час дії воєнного стану обов’язково повинен мати при собі документи, що посвідчують особу.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
