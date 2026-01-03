Відео
Головна Транспорт Що не можна перевозити в літаку — 4 заборонені предмети

Що не можна перевозити в літаку — 4 заборонені предмети

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 21:55
Які речі не можна брати в ручну поклажу у 2026 році — список
Аеропорт. Фото: pexels.com

Пакування заборонених предметів у ручну поклажу може призвести до затримок та додаткових перевірок в аеропорту. Важливо знати, що можна, а що не можна брати на борт літака, щоб уникнути додаткових проблем перед відпусткою.

Про це пише Daily Express.

Електронні пристрої

Хоча авіакомпанії встановлюють різні обмеження, зазвичай пасажирам не рекомендують брати в ручну поклажу електронні пристрої з літій-іонними аккумуляторами потужністю більш як 100-160 Вт·год. Перед польотом важливо перевірити, чи всі ваші гаджети заряджені та вимкнути їх перед проходженням безпеки в аеропорту.

Джеми 

Пасажирам також слід бути обережними з продуктами, які вони беруть у ручну поклажу. Зокрема на джеми та соуси поширюється обмеження щодо рідин об'ємом 100 мл, а деякі країни мають власні обмеження щодо певних предметів, тому перед поїздкою в аеропорт варто перевірити актуальні правила.

Парасольки

Зазвичай їх можна перевозити в ручній поклажі, але великі парасольки можуть становити проблему, оскільки створюють небезпеку для пасажирів, їх краще перевозити в багажному відсіку.

Протеїнові порошки

Хоча вони не заборонені, такі порошки нерідко викликають проблеми під час проходження сканерів на контролі в аеропорту. Через це співробітники служби безпеки змушені вручну оглядати сумки пасажирів, що затримує чергу.

Нагадаємо, раніше дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній та з'ясували, які з них найчастіше отримували скарги через тісні сидіння

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
