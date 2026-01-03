Какие вещи нельзя брать в ручную кладь в 2026 году — список

Аэропорт. Фото: pexels.com

Упаковка запрещенных предметов в ручную кладь может привести к задержкам и дополнительным проверкам в аэропорту. Важно знать, что можно, а что нельзя брать на борт самолета, чтобы избежать дополнительных проблем перед отпуском.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Электронные устройства

Хотя авиакомпании устанавливают различные ограничения, обычно пассажирам не рекомендуют брать в ручную кладь электронные устройства с литий-ионными аккумуляторами мощностью более 100-160 Вт·ч. Перед полетом важно проверить, все ли ваши гаджеты заряжены, и выключить их перед прохождением безопасности в аэропорту.

Джемы

Пассажирам также следует быть осторожными с продуктами, которые они берут в ручную кладь. В частности, на джемы и соусы, распространяется ограничение по жидкостям объемом 100 мл, а некоторые страны имеют собственные ограничения по определенным предметам, поэтому перед поездкой в аэропорт стоит проверить актуальные правила.

Зонтики

Обычно их можно перевозить в ручной клади, но большие зонтики могут представлять проблему, поскольку создают опасность для пассажиров, их лучше перевозить в багажном отсеке.

Протеиновые порошки

Хотя они не запрещены, такие порошки нередко вызывают проблемы при прохождении сканеров на контроле в аэропорту. Из-за этого сотрудники службы безопасности вынуждены вручную досматривать сумки пассажиров, что задерживает очередь.

Напомним, ранее исследователи проанализировали почти миллион отзывов на TripAdvisor о 10 авиакомпаниях и выяснили, какие из них чаще всего получали жалобы из-за тесных сидений.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.