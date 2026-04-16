Air New Zealand обладнає літаки капсулами для сну: який вигляд будуть мати (фото)

Пасажири відпочивають у капсулах для сну в літаку. Фото: Skynest

Популярна авіакомпанія Air New Zealand вже давно є піонером у сфері далеких перельотів. Ще у 2011 році вона вперше запровадила "Skycouch" — ряд крісел економ-класу, що перетворюються на ліжко. Тепер авіакомпанія обладнає літаки капсулами із двоярусними ліжками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Капсули для сну в літаках Air New Zealand

Капсули Skynest встановлені на борту літаків Boeing 787-9 V5. В них буде обладнано шість спальних місць, кожне з яких перетворюється на горизонтальне ліжко довжиною близько 2 метрів і шириною 64 см.

Мандрівникам видаватимуть свіжу постільну білизну, ковдри та подушки. В кожного пасажира також буде окрема косметичка з маскою для очей, берушами, шкарпетками, зубною щіткою та пастою, а також кремом для рук.

Спальні місця будуть оснащені шторами для забезпечення приватності, а також невеликим відсіком для зберігання сумок, USB-роз'ємом для зарядки та кнопками виклику бортпровідника.

Бронювання Skynest розпочнеться 18 травня, вартість чотиригодинного сеансу — від 495 новозеландських доларів (248 євро).

Після закінчення чотиригодинної сесії світло поступово увімкнеться, а екіпаж розбудить пасажирів, щоб ті повернулися на свої місця. Виспатись на таких місцях зможуть лише пасажири, старше 15 років.

Спочатку капсули Skynest будуть доступні лише на рейсах між Нью-Йорком та Оклендом, але з часом їх запровадять і на інших рейсах.

Раніше Новини. LIVE розповідали, що United Airlines обладнає місця в літаку підставкою для ніг, яку можна підняти та скласти ліжко. Послуга "Relax Row" буде доступна у економкласі на десятках рейсів. Кожному пасажиру надаватимуть матрац, ковдру та дві подушки.

Також Новини. LIVE писали, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились. Нині мільярдери активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.