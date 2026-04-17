В аэропорту могут конфисковать телефон и ноутбук из-за малоизвестного правила

У пассажиров в аэропортах могут забрать телефон или ноутбук еще до посадки на самолет из-за правила, о котором мало кто знает. Оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпании. Это правило применяют службы безопасности аэропортов, а не сами перевозчики, и оно очень строгое.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Что проверяют в аэропортах

Речь идет об электронных устройствах, которые пассажиры берут с собой в ручную кладь. Телефоны, планшеты, ноутбуки — стандартный набор, без которого уже сложно представить перелет. Однако во время контроля безопасности сотрудники могут попросить включить любой из этих гаджетов.

Если устройство не реагирует из-за разряженного аккумулятора, то ситуация усложнится, потому что службе контроля нужно убедиться, что техника действительно является безопасной, а не замаскированное, например, под ноутбук или телефон взрывное устройство.

Поэтому если устройство не включается, пассажиру могут запретить брать его на борт. Технику придется оставить или искать другой вариант перевозки.

Читайте также:

Официальные рекомендации службы безопасности

Официальные рекомендации сформулированы достаточно прямо: техника должна быть заряженной перед поездкой. Если устройство нельзя включить по требованию, его не разрешат пронести в самолет.

Дальнейшие действия зависят от конкретного аэропорта и перевозчика. Если багаж еще не сдан, иногда разрешают положить устройство в чемодан, который пойдет в багажное отделение. Но это не всегда возможно и обычно решается на месте.

Ранее Новини.LIVE писали, почему обычные игральные карты могут привести к проблемам в аэропорту во время прохождения сканера. Это очень типичная ошибка, из-за которой работники аэропорта будут вынуждены тщательно изучать ваш чемодан или сумку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известная авиаком пания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел эконом-класса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями..