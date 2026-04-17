В аэропорту могут конфисковать телефон и ноутбук из-за малоизвестного правила

Может привести к конфискации телефона в аэропорту: малоизвестное правило
У пассажиров в аэропортах могут забрать телефон или ноутбук еще до посадки на самолет из-за правила, о котором мало кто знает. Оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпании. Это правило применяют службы безопасности аэропортов, а не сами перевозчики, и оно очень строгое.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.
Что проверяют в аэропортах
Речь идет об электронных устройствах, которые пассажиры берут с собой в ручную кладь. Телефоны, планшеты, ноутбуки — стандартный набор, без которого уже сложно представить перелет. Однако во время контроля безопасности сотрудники могут попросить включить любой из этих гаджетов.
Если устройство не реагирует из-за разряженного аккумулятора, то ситуация усложнится, потому что службе контроля нужно убедиться, что техника действительно является безопасной, а не замаскированное, например, под ноутбук или телефон взрывное устройство.
Поэтому если устройство не включается, пассажиру могут запретить брать его на борт. Технику придется оставить или искать другой вариант перевозки.
Официальные рекомендации службы безопасности
Официальные рекомендации сформулированы достаточно прямо: техника должна быть заряженной перед поездкой. Если устройство нельзя включить по требованию, его не разрешат пронести в самолет.
Дальнейшие действия зависят от конкретного аэропорта и перевозчика. Если багаж еще не сдан, иногда разрешают положить устройство в чемодан, который пойдет в багажное отделение. Но это не всегда возможно и обычно решается на месте.
Читайте Новини.LIVE!