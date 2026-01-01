Відео
Що категорично заборонено робити одразу після літака

Що категорично заборонено робити одразу після літака

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 17:55
Чому категорично не можна приймати гарячий душ одразу після літака — пояснення лікаря
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels

Після довгого перельоту перше, що ви, можливо, захочете зробити, це прийняти гарячий душ, щоб освіжитися, але експерти не рекомендують цього робити. Така, здавалось би, звична рутина може призвести до проблем зі шкірою.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Шкода гарячого душу після літака

Експерти попереджають, що приймати гарячий душ відразу після польоту може бути поганою ідеєю. Це пов'язано з тим, що шкіра стає дуже сухою на борту літака, а гарячий душ може ще більше погіршити ситуацію зі шкірою.

Дерматолог Крістіна Псомадакіс пояснила, чому в літаку дуже сохне шкіра.

"Рівень вологості в літаках дійсно знижується після зльоту, а рециркуляція повітря може сприяти загальному висушуванню нашої шкіри", — розповіла експертка.

Фахівчиня пояснила, що рівень вологості на борту літака може знижуватися до надзвичайно низьких показників. У салонах літаків вологість повітря часто становить близько 20%, тоді як на землі ми звикли до 40-60%.

Це пов'язано з тим, що повітря на висоті 10 000 кілометрів майже не містить вологи.

Після польоту ваша шкіра буде більш сухою, ніж зазвичай. Якщо ви одразу приймете гарячий душ після літака — це може ще більше висушити вашу шкіру та спричинити різні захворювання, зокрема, акне.

"Оскільки сухість стимулює сальні залози до вироблення більшої кількості себуму, гаряча вода може спричинити появу акне", — додала дерматолог.

Окрім того, гаряча вода може вбивати корисні бактерії шкіри, які відіграють важливу роль у збереженні вологи та захисті її від шкідливих речовин.

Щоб уникнути проблем, краще зволожувати  обличчя кремом в літаку, а також освіжати обличчя термальною водою, яка продається в кожній аптеці. Дерматолог також порекомендувала уникати важких текстур в макіяжі та слідкувати за водним балансом організму.

Раніше досвідчена стюардеса розкрила, як якісно відпочити під час авіарейсу навіть попри гучні звуки двигуна та крик дітей.

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців у аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.

подорож гігієна поради літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
