Україна
Як виспатись в літаку — лайфхаки від стюардеси

Як виспатись в літаку — лайфхаки від стюардеси

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 17:55
Подорож літаком — які якісно виспатись під час довгого перельоту
Дівчина спить в літаку. Фото: freepik.com

Під час тривалих перельотів мандрівники змінюють часові пояси, і щоб уникнути джетлагу, просто необхідно добре поспати в літаку. Через гучні звуки в салоні літака майже нереально заснути, проте досвідчена стюардеса розкрила, як якісно відпочити під час авіарейсу.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Як відпочити в літаку

Стюардеса Southwest Airlines розповіла секрети, як заснути в літаку попри плач малюків та гучний шум двигуна літака. По-перше, вона порадила завжди брати із собою в літак тепле худі, навіть у літній сезон. Дуже часто в літаку прохолодно й у легенькій кофтинці чи футболці ви точно змерзнете.

Бортпровідниця також порекомендувала пасажирам обов'язково підготувати в подорож якісну подушку та маску, на яких не варто економити. Окрім того, можна придбати в будь-якій аптеці беруші чи увімкнути собі в навушниках заспокійливу музику або білий шум.

Перед рейсом також не варто зловживати алкогольними напоями та кавою.

"І алкоголь, і кофеїн можуть серйозно порушити ваш сон", — пояснила стюардеса.

Вона також порадила мандрівникам обирати місця біля вікна, навіть якщо за це доведеться віддати додаткові кошти.

"Ви можете спертися на фюзеляж для додаткового комфорту, можливо, набити та підкласти під голову толстовку, та як додатковий бонус — вас заколисуватимуть пейзажі за вікном", — зазначила бортпровідниця.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців у аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
