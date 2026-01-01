Почему категорически нельзя принимать горячий душ сразу после самолета — объяснение врача

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels

После долгого перелета первое, что вы, возможно, захотите сделать, это принять горячий душ, чтобы освежиться, но эксперты не рекомендуют этого делать. Такая, казалось бы, привычная рутина может привести к проблемам с кожей.

Вред горячего душа после самолета

Эксперты предупреждают, что принимать горячий душ сразу после полета может быть плохой идеей. Это связано с тем, что кожа становится очень сухой на борту самолета, а горячий душ может еще больше усугубить ситуацию с кожей.

Дерматолог Кристина Псомадакис объяснила, почему в самолете очень сохнет кожа.

"Уровень влажности в самолетах действительно снижается после взлета, а рециркуляция воздуха может способствовать общему высушиванию нашей кожи", — рассказала эксперт.

Специалист объяснила, что уровень влажности на борту самолета может снижаться до чрезвычайно низких показателей. В салонах самолетов влажность воздуха часто составляет около 20 %, тогда как на земле мы привыкли к 40-60 %.

Это связано с тем, что воздух на высоте 10 000 километров почти не содержит влаги.

После полета ваша кожа будет более сухой, чем обычно. Если вы сразу примете горячий душ после самолета — это может еще больше высушить вашу кожу и вызвать различные заболевания, в частности, акне.

"Поскольку сухость стимулирует сальные железы к выработке большего количества себума, горячая вода может вызвать появление акне", — добавила дерматолог.

Кроме того, горячая вода может убивать полезные бактерии кожи, которые играют важную роль в сохранении влаги и защите ее от вредных веществ.

Чтобы избежать проблем, лучше увлажнять лицо кремом в самолете, а также освежать лицо термальной водой, которая продается в каждой аптеке. Дерматолог также порекомендовала избегать тяжелых текстур в макияже и следить за водным балансом организма.

