Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Что категорически запрещено делать сразу после самолета

Что категорически запрещено делать сразу после самолета

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 17:55
Почему категорически нельзя принимать горячий душ сразу после самолета — объяснение врача
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels

После долгого перелета первое, что вы, возможно, захотите сделать, это принять горячий душ, чтобы освежиться, но эксперты не рекомендуют этого делать. Такая, казалось бы, привычная рутина может привести к проблемам с кожей.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Вред горячего душа после самолета

Эксперты предупреждают, что принимать горячий душ сразу после полета может быть плохой идеей. Это связано с тем, что кожа становится очень сухой на борту самолета, а горячий душ может еще больше усугубить ситуацию с кожей.

Дерматолог Кристина Псомадакис объяснила, почему в самолете очень сохнет кожа.

"Уровень влажности в самолетах действительно снижается после взлета, а рециркуляция воздуха может способствовать общему высушиванию нашей кожи", — рассказала эксперт.

Специалист объяснила, что уровень влажности на борту самолета может снижаться до чрезвычайно низких показателей. В салонах самолетов влажность воздуха часто составляет около 20 %, тогда как на земле мы привыкли к 40-60 %.

Это связано с тем, что воздух на высоте 10 000 километров почти не содержит влаги.

После полета ваша кожа будет более сухой, чем обычно. Если вы сразу примете горячий душ после самолета — это может еще больше высушить вашу кожу и вызвать различные заболевания, в частности, акне.

"Поскольку сухость стимулирует сальные железы к выработке большего количества себума, горячая вода может вызвать появление акне", — добавила дерматолог.

Кроме того, горячая вода может убивать полезные бактерии кожи, которые играют важную роль в сохранении влаги и защите ее от вредных веществ.

Чтобы избежать проблем, лучше увлажнять лицо кремом в самолете, а также освежать лицо термальной водой, которая продается в каждой аптеке. Дерматолог также порекомендовала избегать тяжелых текстур в макияже и следить за водным балансом организма.

Ранее опытная стюардесса раскрыла, как качественно отдохнуть во время авиарейса даже несмотря на громкие звуки двигателя и крик детей.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

путешествие гигиена советы самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации