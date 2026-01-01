Почему категорически нельзя принимать горячий душ сразу после самолета — объяснение врача

Что категорически запрещено делать сразу после самолета
После долгого перелета первое, что вы, возможно, захотите сделать, это принять горячий душ, чтобы освежиться, но эксперты не рекомендуют этого делать. Такая, казалось бы, привычная рутина может привести к проблемам с кожей.
Вред горячего душа после самолета
Эксперты предупреждают, что принимать горячий душ сразу после полета может быть плохой идеей. Это связано с тем, что кожа становится очень сухой на борту самолета, а горячий душ может еще больше усугубить ситуацию с кожей.
Дерматолог Кристина Псомадакис объяснила, почему в самолете очень сохнет кожа.
"Уровень влажности в самолетах действительно снижается после взлета, а рециркуляция воздуха может способствовать общему высушиванию нашей кожи", — рассказала эксперт.
Специалист объяснила, что уровень влажности на борту самолета может снижаться до чрезвычайно низких показателей. В салонах самолетов влажность воздуха часто составляет около 20 %, тогда как на земле мы привыкли к 40-60 %.
Это связано с тем, что воздух на высоте 10 000 километров почти не содержит влаги.
После полета ваша кожа будет более сухой, чем обычно. Если вы сразу примете горячий душ после самолета — это может еще больше высушить вашу кожу и вызвать различные заболевания, в частности, акне.
"Поскольку сухость стимулирует сальные железы к выработке большего количества себума, горячая вода может вызвать появление акне", — добавила дерматолог.
Кроме того, горячая вода может убивать полезные бактерии кожи, которые играют важную роль в сохранении влаги и защите ее от вредных веществ.
Чтобы избежать проблем, лучше увлажнять лицо кремом в самолете, а также освежать лицо термальной водой, которая продается в каждой аптеке. Дерматолог также порекомендовала избегать тяжелых текстур в макияже и следить за водным балансом организма.
