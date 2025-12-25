"Режим польоту" в літаку — пілот пояснив, чому не варто ігнорувати

Підліток користується смартфоном. Фото: freepik.com

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому завжди потрібно переводити свій гаджет в режим польоту на борту літака? Один пілот пояснив, що насправді станеться, якщо ви забудете про цей запобіжний захід.

Чому варто переводити телефон в авіарежим

Пілот запевнив, що в тому випадку, якщо ви забули перевести телефон у режим польоту, це не кінець світу, літак різко не впаде з неба і це навіть не вплине на роботу бортових систем.

"Однак, це може спричинити перешкоди в роботі навушників, якщо на борту літака перебуває 70, 80 або 150 осіб і навіть три-чотири людини починають намагатися встановити зв'язок з радіовежею для вхідного дзвінка — це спричиняє випромінювання радіохвиль, які можуть створювати перешкоди в роботі навушників, що використовують пілоти", — попередив чоловік.

Пілот розповів, що цей звук в навушниках дуже схожий на джижчання комара. Справа у тому, що телефон випромінює радіохвилі, і коли їх накопичується велика кількість — це може порушити чутливу комунікацію в кабіні пілота та роботу навігаційного обладнання.

