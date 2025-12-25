Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Що буде, якщо не перевести телефон у "режим польоту" в літаку

Що буде, якщо не перевести телефон у "режим польоту" в літаку

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 20:12
"Режим польоту" в літаку — пілот пояснив, чому не варто ігнорувати
Підліток користується смартфоном. Фото: freepik.com

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому завжди потрібно переводити свій гаджет в режим польоту на борту літака? Один пілот пояснив, що насправді станеться, якщо ви забудете про цей запобіжний захід.

Про це пише The Mirror UK.

Реклама
Читайте також:

Чому варто переводити телефон в авіарежим

Пілот запевнив, що в тому випадку, якщо ви забули перевести телефон у режим польоту, це не кінець світу, літак різко не впаде з неба і це навіть не вплине на роботу бортових систем.

"Однак, це може спричинити перешкоди в роботі навушників, якщо на борту літака перебуває 70, 80 або 150 осіб і навіть три-чотири людини починають намагатися встановити зв'язок з радіовежею для вхідного дзвінка — це спричиняє випромінювання радіохвиль, які можуть створювати перешкоди в роботі навушників, що використовують пілоти", — попередив чоловік.

Пілот розповів, що цей звук в навушниках дуже схожий на джижчання комара. Справа у тому, що телефон випромінює радіохвилі, і коли їх накопичується велика кількість — це може порушити чутливу комунікацію в кабіні пілота та роботу навігаційного обладнання. 

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Лоукостер дозволяє безплатно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації. 

авіарейси авіаквитки гаджети поради літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації