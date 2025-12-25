Видео
Видео

Главная Транспорт Что будет, если не перевести телефон в "режим полета" в самолете

Что будет, если не перевести телефон в "режим полета" в самолете

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 20:12
"Режим полета" в самолете — пилот объяснил, почему не стоит игнорировать
Подросток пользуется смартфоном. Фото: freepik.com

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему всегда нужно переводить свой гаджет в режим полета на борту самолета? Один пилот объяснил, что на самом деле произойдет, если вы забудете об этой мере предосторожности.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Почему стоит переводить телефон в авиарежим

Пилот заверил, что в том случае, если вы забыли перевести телефон в режим полета, это не конец света, самолет резко не упадет с неба и это даже не повлияет на работу бортовых систем.

"Однако, это может вызвать помехи в работе наушников, если на борту самолета находится 70, 80 или 150 человек и даже три-четыре человека начинают пытаться установить связь с радиовышкой для входящего звонка — это вызывает излучение радиоволн, которые могут создавать помехи в работе наушников, используемых пилотами", — предупредил мужчина.

Пилот рассказал, что этот звук в наушниках очень похож на жужжание комара. Дело в том, что телефон излучает радиоволны, и когда их накапливается большое количество — это может нарушить чувствительную коммуникацию в кабине пилота и работу навигационного оборудования.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Лоукостер позволяет бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

авиарейсы авиабилеты гаджеты советы самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
