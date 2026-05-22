Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ще 12 транспортних компаній отримали статус "критичних": перелік

Ще 12 транспортних компаній отримали статус "критичних": перелік

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 18:41
Укртрансбезпека надала статус критично важливих 12 приватним компаніям: перелік
Маршрутка в Києві. Фото: Новини.LIVE

Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 12 нових компаній, ще 20 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Хто поповнив перелік критично важливих

До списку було додано такі компанії:

  • ТОВ "Мейт Транс"; 
  • ТОВ "Північ Трак"; 
  • ТОВ "Автотренд-Логістік"; 
  • ТОВ ЖБОТО "Компаньйон"; 
  • ТОВ "Транс-Мега"; 
  • ТОВ "Укр-Авто-Ліс"; 
  • ТОВ "Антрай"; 
  • ТОВ "М-Трак Логістик"; 
  • ТОВ "Дінаро"; 
  • ТОВ "Карпій Транс"; 
  • ТОВ "Аккад"; 
  • ТОВ "Бас Трансферс".

Свій раніше отриманий статус успішно підтвердили 20 компаній:

  • ТОВ "Лом Транс"; 
  • ТОВ "Автотрейд Тернопіль"; 
  • ТОВ "ВІП Авто Транс"; 
  • ТОВ "Транс-Легіон Україна"; 
  • ТОВ "Керамоцентр-В"; 
  • ТОВ "Вектор Топ Транс"; 
  • ТОВ "АДР Евро Транс"; 
  • ПрАТ "Автобаза №1"; 
  • ТзОВ "Солід-Р"; 
  • ТОВ "Профіб Україна"; 
  • ТОВ "Звам Транс"; 
  • ТОВ "Отім Транс"; 
  • ТОВ "Карстронг"; 
  • ПП "Віктор-Ком Імпекс"; 
  • ТзОВ "ВВ-Атлант"; 
  • ПП "Міксс"; 
  • ТОВ "Каптранс"; 
  • ТОВ "Мудрьона Авто"; 
  • ТОВ "Матоні"; 
  • ПП "Корунд-С".

Як отримати статус "критичних" для економіки

Станом на 22 травня 2026 вже 2020 транспортних компаній отримали такий статус.

Читайте також:

На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.

Раніше Новини.LIVE писали про пріоритетний перетин кордону у травні 2026 року: для кого запровадили нові правила. Уряд затвердив перелік сільгосппродукції з обмеженим строком зберігання, яка відтепер має право на першочерговий контроль. Це рішення безпосередньо зачепить тисячі перевізників, які раніше годинами простоювали в загальних чергах на кордоні. 

Також Новини.LIVE повідомляли, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень. Фактично 79% усіх компаній і ФОПів, які колись заходили в цей бізнес, вже припинили діяльність. 

критична інфраструктура перевезення перевізники
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації