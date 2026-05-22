Укртрансбезпека надала статус критично важливих 12 приватним компаніям: перелік

Ще 12 транспортних компаній отримали статус "критичних": перелік
Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 12 нових компаній, ще 20 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.
Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Хто поповнив перелік критично важливих
До списку було додано такі компанії:
- ТОВ "Мейт Транс";
- ТОВ "Північ Трак";
- ТОВ "Автотренд-Логістік";
- ТОВ ЖБОТО "Компаньйон";
- ТОВ "Транс-Мега";
- ТОВ "Укр-Авто-Ліс";
- ТОВ "Антрай";
- ТОВ "М-Трак Логістик";
- ТОВ "Дінаро";
- ТОВ "Карпій Транс";
- ТОВ "Аккад";
- ТОВ "Бас Трансферс".
Свій раніше отриманий статус успішно підтвердили 20 компаній:
- ТОВ "Лом Транс";
- ТОВ "Автотрейд Тернопіль";
- ТОВ "ВІП Авто Транс";
- ТОВ "Транс-Легіон Україна";
- ТОВ "Керамоцентр-В";
- ТОВ "Вектор Топ Транс";
- ТОВ "АДР Евро Транс";
- ПрАТ "Автобаза №1";
- ТзОВ "Солід-Р";
- ТОВ "Профіб Україна";
- ТОВ "Звам Транс";
- ТОВ "Отім Транс";
- ТОВ "Карстронг";
- ПП "Віктор-Ком Імпекс";
- ТзОВ "ВВ-Атлант";
- ПП "Міксс";
- ТОВ "Каптранс";
- ТОВ "Мудрьона Авто";
- ТОВ "Матоні";
- ПП "Корунд-С".
Як отримати статус "критичних" для економіки
Станом на 22 травня 2026 вже 2020 транспортних компаній отримали такий статус.
На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.
