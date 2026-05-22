Укртрансбезпека надала статус критично важливих 12 приватним компаніям: перелік

Маршрутка в Києві. Фото: Новини.LIVE

Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 12 нових компаній, ще 20 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Хто поповнив перелік критично важливих

До списку було додано такі компанії:

ТОВ "Мейт Транс";

ТОВ "Північ Трак";

ТОВ "Автотренд-Логістік";

ТОВ ЖБОТО "Компаньйон";

ТОВ "Транс-Мега";

ТОВ "Укр-Авто-Ліс";

ТОВ "Антрай";

ТОВ "М-Трак Логістик";

ТОВ "Дінаро";

ТОВ "Карпій Транс";

ТОВ "Аккад";

ТОВ "Бас Трансферс".

Свій раніше отриманий статус успішно підтвердили 20 компаній:

ТОВ "Лом Транс";

ТОВ "Автотрейд Тернопіль";

ТОВ "ВІП Авто Транс";

ТОВ "Транс-Легіон Україна";

ТОВ "Керамоцентр-В";

ТОВ "Вектор Топ Транс";

ТОВ "АДР Евро Транс";

ПрАТ "Автобаза №1";

ТзОВ "Солід-Р";

ТОВ "Профіб Україна";

ТОВ "Звам Транс";

ТОВ "Отім Транс";

ТОВ "Карстронг";

ПП "Віктор-Ком Імпекс";

ТзОВ "ВВ-Атлант";

ПП "Міксс";

ТОВ "Каптранс";

ТОВ "Мудрьона Авто";

ТОВ "Матоні";

ПП "Корунд-С".

Як отримати статус "критичних" для економіки

Станом на 22 травня 2026 вже 2020 транспортних компаній отримали такий статус.

Читайте також:

На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.

Раніше Новини.LIVE писали про пріоритетний перетин кордону у травні 2026 року: для кого запровадили нові правила. Уряд затвердив перелік сільгосппродукції з обмеженим строком зберігання, яка відтепер має право на першочерговий контроль. Це рішення безпосередньо зачепить тисячі перевізників, які раніше годинами простоювали в загальних чергах на кордоні.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень. Фактично 79% усіх компаній і ФОПів, які колись заходили в цей бізнес, вже припинили діяльність.