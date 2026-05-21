Митниця змінила правила: кого на кордоні пропускатимуть першими

Фури на українській трасі. Фото: Новини.LIVE

В Україні офіційно запрацювали оновлені правила роботи "єЧерги", які докорінно змінюють порядок проїзду вантажівок через державний кордон. Мінекономіки затвердило перелік сільгосппродукції з обмеженим строком зберігання, яка відтепер має право на першочерговий контроль. Це рішення безпосередньо зачепить тисячі логістичних компаній та перевізників, які раніше годинами простоювали в загальних чергах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Скасування сірих зон та збитків

Раніше єдиного офіційного списку таких товарів просто не існувало, через що виникали постійні скандали на пунктах пропуску та перевантаження доріг. Свіжі овочі, м'ясо та молоко стояли у загальних чергах днями, псувалися, а бізнес через це втрачав шалені гроші.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив, що тепер система працюватиме за зрозумілим цифровим алгоритмом і прибере будь-яке ручне втручання.

Головні переваги нових правил

Згідно повідомленню міністерства, затверджені правила дозволять:

Читайте також:

автоматизувати пріоритет у єЧерзі, бо система сама бачитиме код вантажу;

зменшити корупційні ризики та виключити можливості для суб'єктивних рішень;

зберегти якість продукції завдяки першочерговому проходженню контролю.

Які продукти отримали зелене світло

Нові сервіси вже впроваджують на всіх міжнародних пунктах пропуску, тому правила є обов'язковими для виконання. До переліку швидкопсувної продукції за новими нормами внесли такі товари:

свіжа, охолоджена та заморожена свинина, яловичина і курятина;

м'ясні субпродукти, а також жива чи охолоджена риба та філе;

молоко, вершки без цукру, сири всіх видів та курячі яйця;

свіжі помідори, огірки, капуста та інші сезонні овочі.

Водіям та експедиторам варто заздалегідь перевіряти коди товарів у деклараціях, щоб система розпізнала вантаж і автоматично пропустила машину вперед.

Якщо в машині буде збірний вантаж, то пріоритет дадуть тільки за умови, що швидкопсувні продукти займають більшу частину напівпричепа.

Раніше Новини.LIVE писали, коли запрацює КПП "Біла Церква" на кордоні з Румунією. Будівництво нового мосту через Тису вже закінчено та незабаром його відкриють для легкового та вантажного транспорту. Новий перехід має суттєво розвантажити трафік у Солотвині на Закарпатті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на трасі М-09 найближчим часом відкриють рух між Львовом і пунктом пропуску "Рава-Руська — Гребенне". Трасу на Польщу фактично перебудували заново через різке збільшення навантаження. Покриття швидко почало руйнуватись, особливо на окремих ділянках ближче до кордону, тому ремонт став необхідним.