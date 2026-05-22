Укртрансбезопасность предоставила статус критически важных 12 частным компаниям: перечень

Статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта получили 12 новых компаний, еще 20 его подтвердили. Все они соответствуют критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50 от 16 января 2025 года.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезпеки".

Кто пополнил перечень критически важных

В список были добавлены следующие компании:

ООО "Мейт Транс";

ООО "Север Трак";

ООО "Автотренд-Логистик";

ООО ЖБОТО "Компаньон";

ООО "Транс-Мега";

ООО "Укр-Авто-Лис";

ООО "Антрай";

ООО "М-Трак Логистик";

ООО "Динаро";

ООО "Карпий Транс";

ООО "Аккад";

ООО "Бас Трансферс".

Свой ранее полученный статус успешно подтвердили 20 компаний:

ООО "Лом Транс";

ООО "Автотрейд Тернополь";

ООО "ВИП Авто Транс";

ООО "Транс-Легион Украина";

ООО "Керамоцентр-В";

ООО "Вектор Топ Транс";

ООО "АДР Евро Транс";

ЧАО "Автобаза №1";

ООО "Солид-Р";

ООО "Профиб Украина";

ООО "Звам Транс";

ООО "Отим Транс";

ООО "Карстронг";

ЧП "Виктор-Ком Импекс";

ООО "ВВ-Атлант";

ЧП "Миксс";

ООО "Каптранс";

ООО "Мудреная Авто";

ООО "Матони";

ЧП "Корунд-С".

Как получить статус "критических" для экономики

По состоянию на 22 мая 2026 года уже 2020 транспортных компаний получили такой статус.

На сайте Укртрансбезопасности есть инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет.

Ранее Новини.LIVE писали о приоритетном пересечении границы в мае 2026 года: для кого ввели новые правила. Правительство утвердило перечень сельхозпродукции с ограниченным сроком хранения, которая отныне имеет право на первоочередной контроль. Это решение непосредственно затронет тысячи перевозчиков, которые ранее часами простаивали в общих очередях на границе.

Также Новини.LIVE сообщали, почему почти 80% перевозчиков Украины уже исчезли. Война очень четко показала проблемы, существующие во всех ключевых сегментах пассажирских перевозок. Фактически 79% всех компаний и ФОПов, которые когда-то заходили в этот бизнес, уже прекратили деятельность.