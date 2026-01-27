Відео
Ryanair запустив масштабний розпродаж — акційні напрямки

Ryanair запустив масштабний розпродаж — акційні напрямки

Дата публікації: 27 січня 2026 10:27
Ryanair запустив нову акцію — доступні напрямки та ціни
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Популярний ірландський лоукостер Ryanair запустив новий розпродаж квитків. Акційна пропозиція діє на рейси до 30 березня, а квитки стартують від 22 євро (близько 1100 гривень).

Про це повідомляє The Mirror UK.

Розпродаж Ryanair

Розпродаж Ryanair 

Акційна пропозиція дає чудову можливість зекономити на вильотах наприкінці зими — на початку весни. Зокрема, доступні маршрути до Італії, яка вражає античною спадщиною, смачною середземноморською кухнею та мальовничими пейзажами від Альп до Сицилії.

Мандрівники також можуть вигідно злітати до Канарських островів із неймовірними пляжами та пекучим сонцем.

Доступні акційні напрямки з квитками від 15 євро: 

  • Краків (Польща) – Тірана (Албанія);
  • Бухарест (Румунія) – Барселона (Іспанія);
  • Братислава (Словаччина) – Рим (Італія);
  • Будапешт (Угорщина) – Венеція (Італія);
  • Лондон (Британія) — Тенерифе (Канарські острови);
  • Берлін (Німеччина) – Болонья (Італія).

Пропозиція лоукостера діє до 15 лютого 2025 року та діє на рейси по 30 березня 2026 року.

Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії та в додатку. Акційна пропозиція поширюється лише на тариф Value, який дозволяє брати в літак лише невелику сумку. Вона має вміститися під переднім сидінням.

Раніше ми розповідали, що клієнтам Wizz Air дозволяється брати з собою ручну поклажу, яку можна розмістити під сидінням. Її максимальний розмір може становити 40 x 30 x 20 см, вага — до 10 кг, а коліщатка валізи не повинні додавати більш як 5 см до розміру сумки.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

