Ryanair запустил новую акцию — доступные направления и цены

Ryanair запустил масштабную распродажу — акционные направления
Популярный ирландский лоукостер Ryanair запустил новую распродажу билетов. Акционное предложение действует на рейсы до 30 марта, а билеты стартуют от 22 евро (около 1100 гривен).
Об этом сообщает The Mirror UK.
Распродажа Ryanair
Акционное предложение дает прекрасную возможность сэкономить на вылетах в конце зимы — начале весны. В частности, доступны маршруты в Италию, которая поражает античным наследием, вкусной средиземноморской кухней и живописными пейзажами от Альп до Сицилии.
Путешественники также могут выгодно слетать на Канарские острова с невероятными пляжами и палящим солнцем.
Доступны акционные направления с билетами от 15 евро:
- Краков (Польша) — Тирана (Албания);
- Бухарест (Румыния) — Барселона (Испания);
- Братислава (Словакия) — Рим (Италия);
- Будапешт (Венгрия) — Венеция (Италия);
- Лондон (Великобритания) — Тенерифе (Канарские острова);
- Берлин (Германия) — Болонья (Италия).
Предложение лоукостера действует до 15 февраля 2025 года и действует на рейсы по 30 марта 2026 года.
Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании и в приложении. Акционное предложение распространяется только на тариф Value, который позволяет брать в самолет только небольшую сумку. Она должна поместиться под передним сиденьем.
Ранее мы рассказывали, что клиентам Wizz Air разрешается брать с собой ручную кладь, которую можно разместить под сиденьем. Ее максимальный размер может составлять 40 x 30 x 20 см, вес — до 10 кг, а колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.
Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. У лоукостера есть базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.
Читайте Новини.LIVE!