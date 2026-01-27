Видео
Главная Транспорт Ryanair запустил масштабную распродажу — акционные направления

Ryanair запустил масштабную распродажу — акционные направления

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 10:27
Ryanair запустил новую акцию — доступные направления и цены
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Популярный ирландский лоукостер Ryanair запустил новую распродажу билетов. Акционное предложение действует на рейсы до 30 марта, а билеты стартуют от 22 евро (около 1100 гривен).

Об этом сообщает The Mirror UK.

Читайте также:

Распродажа Ryanair

Акционное предложение дает прекрасную возможность сэкономить на вылетах в конце зимы — начале весны. В частности, доступны маршруты в Италию, которая поражает античным наследием, вкусной средиземноморской кухней и живописными пейзажами от Альп до Сицилии.

Путешественники также могут выгодно слетать на Канарские острова с невероятными пляжами и палящим солнцем.

Доступны акционные направления с билетами от 15 евро:

  • Краков (Польша) — Тирана (Албания);
  • Бухарест (Румыния) — Барселона (Испания);
  • Братислава (Словакия) — Рим (Италия);
  • Будапешт (Венгрия) — Венеция (Италия);
  • Лондон (Великобритания) — Тенерифе (Канарские острова);
  • Берлин (Германия) — Болонья (Италия).

Предложение лоукостера действует до 15 февраля 2025 года и действует на рейсы по 30 марта 2026 года.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании и в приложении. Акционное предложение распространяется только на тариф Value, который позволяет брать в самолет только небольшую сумку. Она должна поместиться под передним сиденьем.

Ранее мы рассказывали, что клиентам Wizz Air разрешается брать с собой ручную кладь, которую можно разместить под сиденьем. Ее максимальный размер может составлять 40 x 30 x 20 см, вес — до 10 кг, а колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. У лоукостера есть базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы туристы путешествие акция Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
