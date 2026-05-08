Ryanair не змінюватиме рейси до 2027 року: заява лоукостера

Авіакомпанія Ryanair заявила, що не скорочуватиме рейси щонайменше до весни 2027 року, попри різке подорожчання авіапального в Європі. У компанії пояснюють це довгостроковими паливними контрактами, укладеними ще до загострення ситуації навколо Ірану. Між тим, частина інших авіаперевізників вже переглядає графіки польотів.

Паливо закупили заздалегідь

У Ryanair заявили, що основний обсяг авіапального був законтрактований раніше, тому поточне зростання цін поки не впливає на операційну діяльність компанії. Йдеться про 80% потреб до березня 2027 року — за ціною 67 доларів за барель. Це значно нижче за нинішні ринкові показники, які зросли після останніх подій на Близькому Сході.

На цьому фоні в компанії кажуть, що необхідності змінювати маршрути чи скорочувати кількість рейсів зараз немає.

ЄС дозволив авіакомпаніям зменшувати кількість рейсів

Одночасно із заявою Ryanair стало відомо, що Євросоюз дозволив авіакомпаніям зменшувати кількість рейсів у сезон відпусток 2026 року. Причина криється у ризиках з паливом. У Брюсселі побоюються, що його може не вистачити, якщо ситуація далі погіршуватиметься.

Через це деякі перевізники вже почали переглядати розклади. Хтось прибирає окремі напрямки, хтось просто скорочує частоту польотів. Але ситуація по країнах різна, багато залежить і від витрат самих компаній.

Єврокомісар з транспорту Апостолос Цицикостас при цьому заявив, що компенсації пасажирам залишаються обов’язковими. Тобто навіть якщо рейс скасовують через паливну ситуацію, авіакомпанія все одно має повернути гроші або виплатити компенсацію.

Проблеми очікуються влітку

У ЄС зараз окремо говорять про навантаження на аеропорти перед літнім сезоном. Авіакомпаніям рекомендують не ставити в розклад більше рейсів, ніж вони реально можуть виконати.

Інакше, як побоюються в Брюсселі, можуть початися масові затримки та скасування вже під час відпусток. При цьому жодних окремих обмежень ЄС поки не запроваджував.

