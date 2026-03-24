Мандрівниця розкрила маловідому "пастку" Ryanair

Літак Ryanair готується до зльоту. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує мандрівникам вигідні ціни на квитки. Проте варто уважно їх купувати. Зокрема, аеропорт прибуття може знаходитись далеко від міста, яке ви плануєте відвідати і доведеться витрачати в рази більше на дорогу, ніж ви зекономите на польоті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію користувачки dashassk_ в соцмережі Threads.

Пастка Ryanair з дешевими квитками

Мандрівниця закликала користувачів не вестися на дешеві квитки Ryanair до Парижу, адже у цієї пропозиції лоукостера є певний нюанс.

Зокрема, дівчина показала доступні в додатку лоукостера квитки до столиці Франції за 27 (приблизно 1370 гривень) та 51 євро (приблизно 2600 гривень).

У більш доступній пропозиції літак прибуває до аеропорту Бове, а у дорожчій — до аеропорту Орлі.

Проте нюанс полягає у тому, що Бове розташований далі від Парижу і вам доведеться витратити більше коштів на дорогу.

Зокрема, поїздка з Бове до Парижу обійдеться у 17 євро (приблизно 860 гривень). Таким чином, на політ та дорогу ви витратите 27+17=44 євро (приблизно 2200 гривень).

"А ще виліт з Варшави Модлін (далеко аеропорт + дуже ранній виліт). Доїхати туди ще +10 євро (приблизно 500 гривень) або ночувати в аеропорті. Загалом буде десь 55 євро (приблизно 2800 гривень) мінімум", — підкреслила мандрівниця.

Натомість поїздка з Орлі обійдеться лише у 4,5 євро. Таким чином, заплативши дорожче за квиток з аеропорту ви витратите 4,5 + 55 = 55,5 євро (приблизно 2800 гривень).

Мандрівниця підкреслила, що через такі нюанси варто завжди перевіряти аеропорт і прораховувати усі витрати.

Раніше досвідчена мандрівниця розповіла, як шукати квитки Ryanair по Європі за 15 євро.

Також писали, для чого пасажирам Ryanair необхідно брати із собою в літак картонні коробки. Зокрема, експерт пояснив, що невелика картонна коробка, вставлена всередину сумки, створить жорсткий каркас. Така конструкція дасть можливість ефективно використати кожен куточок сумки і запобігти утворенню випуклостей, які привертають увагу персоналу авіакомпанії.

Часті питання

Яку сумку українці можуть взяти на борт літака Ryanair без доплат?

Влітку 2025 року лоукостер відповідно до правил ЄС збільшив розміри ручної поклажі на 20 %. З вересня 2025 року пасажири, які подорожують за базовим квитком, отримали можливість без жодних доплат брати на борт сумку розміром до 40 см × 30 см × 20 см вагою до 10 кг.

Яку валізу українцям варто обрати для подорожей літаками Ryanair?

За словами експерта з безпеки та генерального директора Get Licensed Шахзада Алі, яскраві валізи привертають увагу не лише інших пасажирів, а є приманкою для злочинців. Щоб не втратити цінні речі, краще обирати темні валізи. Їх можна прикрасити стрічками, щоб було легше розпізнати на стрічці багажу в аеропорту.