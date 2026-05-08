Ryanair не будет менять рейсы до 2027 года: заявление лоукостера

Авиакомпания Ryanair заявила, что не будет сокращать рейсы как минимум до весны 2027 года, несмотря на резкое подорожание авиатоплива в Европе. В компании объясняют это долгосрочными топливными контрактами, заключенными еще до обострения ситуации вокруг Ирана. Между тем, часть других авиаперевозчиков уже пересматривает графики полетов.

Топливо закупили заранее

В Ryanair заявили, что основной объем авиатоплива был законтрактован ранее, поэтому текущий рост цен пока не влияет на операционную деятельность компании. Речь идет о 80% потребностей до марта 2027 года - по цене 67 долларов за баррель. Это значительно ниже нынешних рыночных показателей, которые выросли после последних событий на Ближнем Востоке.

На этом фоне в компании говорят, что необходимости менять маршруты или сокращать количество рейсов сейчас нет.

ЕС разрешил авиакомпаниям уменьшать количество рейсов

Одновременно с заявлением Ryanair стало известно, что Евросоюз разрешил авиакомпаниям уменьшать количество рейсов в сезон отпусков 2026 года. Причина кроется в рисках с топливом. В Брюсселе опасаются, что его может не хватить, если ситуация дальше будет ухудшаться.

Из-за этого некоторые перевозчики уже начали пересматривать расписания. Кто-то убирает отдельные направления, кто-то просто сокращает частоту полетов. Но ситуация по странам разная, многое зависит и от расходов самих компаний.

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас при этом заявил, что компенсации пассажирам остаются обязательными. То есть даже если рейс отменяют из-за топливной ситуации, авиакомпания все равно должна вернуть деньги или выплатить компенсацию.

Проблемы ожидаются летом

В ЕС сейчас отдельно говорят о нагрузке на аэропорты перед летним сезоном. Авиакомпаниям рекомендуют не ставить в расписание больше рейсов, чем они реально могут выполнить.

Иначе, как опасаются в Брюсселе, могут начаться массовые задержки и отмены уже во время отпусков. При этом никаких отдельных ограничений ЕС пока не вводил.

